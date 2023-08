Vigor contro Alma a Senigallia: scatta la corsa ai biglietti!

Vigor contro Alma, un altro capitolo di questa avvincente storia di sport sta per essere scritto. Domenica alle 15, lo stadio Bianchelli ospiterà il primo turno di Coppa Italia Serie D, un appuntamento che coincide anche con il debutto stagionale delle due rivali. La società vigorina rende note alcune informazioni. Non saranno validi gli abbonamenti della stagione regolare. La prevendita dei biglietti scatta giovedì e termina domenica alle 11. A Senigallia i tagliandi sono acquistabili nelle edicole Fioretti e Quilly’s. È fortemente consigliato usufruire del servizio di prevendita al fine di evitare code al botteghino il giorno della partita. I biglietti hanno un costo di 10 euro in Curva, 15 in Tribuna Laterale mentre nelle Poltroncine il prezzo sale a 20 euro. I ragazzi dai 14 ai 16 anni invece pagheranno 5 euro. Ingresso gratuito per gli Under 14 e per tutti i tesserati rossoblu. Il settore Gradinata sarà aperto e riservato ai tifosi ospiti che potranno assicurarsi il tagliando al costo di 10 euro. L’acquisto potrà essere completato domenica al botteghino dello stadio.

Nicolò Scocchera