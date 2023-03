"Vigor, contro il Fano sarà una sfida ardua"

di Nicolò Scocchera

La traferta di Gubbio ha permesso alla Vigor di mantenere ritmo, intensità e concentrazione in vista del prossimo derby contro il Fano. L’esperienza eugubina è stata anche un’ occasione di approfondimento di nuovi modelli organizzativi.

"Una bella esperienza, molto interessante e formativa – afferma Roberto Moroni, il direttore sportivo vigorino – . Il Gubbio organizza allenamenti congiunti il giovedì, visto che ci attende la sosta in campionato abbiamo ritenuto opportuno accettare l’invito. Un pomeriggio molto utile per visionare alcuni aspetti organizzativi che si possono apprendere solo a certi livelli".

La visita e l’allenamento congiunto a Gubbio sono solo la punta dell’iceberg, la società senigalliese infatti, oltre ad avere ottimi rapporti con alcune blasonate società del territorio, non disdegna il confronto con realtà fuori regione. Pochi mesi fa infatti, la dirigenza vigorina è andata a far visita al Sudtirol, la vera rivelazione del campionato cadetto, un vero modello nella gestione del settore giovanile. "La Vigor può contare su una dirigenza abbastanza giovane e tutto il direttivo è spinto dal desiderio di migliorare, conoscere e prendere spunto da altre società – rimarca Moroni –. La nostra apertura mentale però non deve essere fraintesa, sono semplicemente incontri ed occasioni di crescita".

La sfida del "Barbetti" ha evidenziato la differenza di categoria tra le due contendenti: la squadra di Braglia ha battuto la Vigor per 2-0, merito della doppietta di Spina a ridosso della mezz’ora, eppure i senigalliesi sono riusciti a creare qualche buona occasione. Dopo la sosta prevista nel weekend, la squadra di Clementi tornerà in campo il 2 aprile per incrociare le armi con il Fano. Un derby di alta classifica che potrebbe ripresentarsi in un turno playoff, ma il ds vigorino non fa calcoli e si concentra sul presente.

"Il Fano è una squadra molto valida ed in ottima forma. Hanno una gran voglia di rivincita dopo la brutta sconfitta dell’andata – continua Roberto Moroni –. Vincere nel loro stadio è una sfida ardua per chiunque, nonostante ciò la Vigor non si farà intimidire, ci giocheremo le nostre carte a viso aperto. Non credo sia opportuno parlare di un antipasto di playoff, la strada è ancora lunga e le variabili sono infinite". Contro il Gubbio mister Clementi ha fatto esperiementi, regalando minuti preziosi anche ai più giovani. Non si sono visti in campo Andrea Lazzari, alle prese con un fastidio alla gamba, e Denis Pesaresi a causa di un lieve fastidio alla schiena. D’Errico invece ha disputato un tempo, ma la pubalgia ancora lo tormenta.