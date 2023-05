Vigor, derby col Fano Al via la prevendita

La Vigor rende note le modalità di accesso allo stadio in vista della finale di domenica contro il Fano. Innanzitutto non saranno validi gli abbonamenti della stagione regolare ed il servizio di prevendita terminerà domenica mattina alle 11. I tagliandi sono acquistabili nelle edicole Fioretti e Quilly’s di Senigallia. La società invita ad usufruire della prevendita per evitare code al botteghino il giorno della partita. I tagliandi sono in vendita al costo di 10 euro in Curva, 15 euro in Tribuna Laterale e 20 euro nel settore Poltroncine. Il costo del biglietto è di 5 euro per i ragazzi dai 14 ai 16 anni. Ingresso gratuito per gli Under 14. Il settore Gradinata sarà aperto e riservato ai tifosi ospiti (450 biglietti a disposizione). Il costo del tagliando è di 10 euro.