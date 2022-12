"Vigor, è l’anno più bello della mia carriera"

Dopo un’annata così come si fa a non sognare? Sarà un Capodanno a tinte rossoblu nella Spiaggia di Velluto, non potrebbe essere altrimenti. Il campionato di vertice degli uomini di Clementi sta impreziosendo un anno già ricco di gioie e soddisfazioni dopo la vittoria del torneo di Eccellenza e l’approdo in Serie D.

La Vigor "made in Senigallia", ovvero con una massiccia rappresentanza di giocatori senigalliesi, sta esaltando gli appassionati e riavvicinando chi si era allontanato. E’ tornato un entusiasmo genuino, una passione che ha pervaso i tifosi storici così come i più giovani che stanno apprezzando il fascino del calcio locale.

"I derby sono sempre molto difficili, la nostra squadra dimostra di aver carattere, è davvero sorprendente se pensiamo all’età media del gruppo – afferma Andrea Gambelli, il responsabile marketing della Vigor –. Abbiamo ragazzi giovanissimi che di partita in partita crescono sia in campo sia a livello mentale, stanno diventando sempre più dei lottatori e questo ci gratifica molto – rimarca –. Usciamo da questi due derby con altrettante vittorie, un risultato meraviglioso che in pochi avrebbero potuto immaginare".

L’unico "giallo" di fine anno riguarda l’autore del gol partita contro il Montegiorgio: Olivi o Rotondo? Alla fine il gol partita lo ha siglato proprio Olivi. La rete decisiva è sempre una bella soddisfazione, ma per l’ambiente rossoblu la cosa importante era chiudere il 2022 con un altro sorriso.

Clementi spende parole al miele per tutti i suoi giocatori soffermandosi anche su Rotondo: "Filippo è un ragazzo che merita spazio, si fa sempre trovare pronto. E’ un giocatore vero all’altezza di vetrine importanti, quest’anno trova un Magi Galluzzi in forma strabiliante nella sua posizione, quindi vede meno il campo, ma non è affatto una riserva".

La Vigor ha ripreso ad allenarsi sino al 30 dicembre, seguirà un altro piccolo break prima di tornare a lavorare a pieno regime nella prima settimana di gennaio per preparare al meglio la sfida contro il Cynthialbalonga. Mister Clementi, il condottiero discreto dalle mille risorse, non nasconde la propria emozione al termine delle fatiche di quest’anno.

"E’ l’anno più bello della mia carriera, meraviglioso, me lo porterò con me per sempre – dice l’allenatore –. Dopo la cavalcata dello scorso anno sono arrivate tante altre soddisfazioni in questo campionato. Sono felice di condividere queste gioie con il gruppo che è rimasto sostanzialmente lo stesso, non amo lavorare sotto i riflettori, ma penso sia normale in questa società".

Nicolò Scocchera