Vigor, forze fresche per inseguire il sogno

È il momento di stringere i denti e chiudere in bellezza.

Ad oggi la Vigor è l’unica antagonista del Pineto, l’unica avversaria che può ancora sperare.

La squadra di Amaolo è una macchina perfetta che raramente ha commesso passi falsi, nel corso della stagione però i senigalliesi sono riusciti a tenere il ritmo della capolista.

Il pareggio del Pineto contro il Tolentino ha ridato speranza all’ambiente vigorino. Difficile, probabilmente impossibile rimontare 7 punti in appena 4 gare, ma come ha dichiarato pochi giorni fa al Carlino Sabah Kerjota: il calcio è uno sport molto strano. La Vigor ha il dovere di crederci e ci proverà fino in fondo.

Per rincorrere il sogno, Clementi ha bisogno di forze fresche e dello spirito combattivo dei suoi uomini migliori. Tra questi c’è Alessandro Pesaresi, il ragazzo di Senigallia dopo l’ottima stagione in Eccellenza con il Marina, ha deciso di mettersi in gioco nella sua città in un campionato difficile ed equilibrato come la Serie D. Nel corso della stagione il minutaggio è stato abbastanza limitato, ma in questo rush finale il centrocampista si sta ritagliando uno spazio importante.

"Siamo carichi e concentrati, l’unico obiettivo del gruppo e dello staff tecnico è chiudere in bellezza questa stagione più che soddisfacente - afferma Alessandro Pesaresi, uno dei migliori in campo nell’ultima apparizione casalinga contro il Matese -. La Vigor merita questa classifica, non dobbiamo porci limiti. Non sono partito con aspettative o ambizioni personali, voglio solo migliorare e lavorare per il bene della squadra. Sinceramente non sono così sorpreso dei nostri risultati, sappiamo quanto valiamo".

Prossima tappa Vastogirardi. La squadra dell’Alto Molise ha cambiato diversi elementi nel corso della stagione senza mai trovare la continuità giusta per stabilizzarsi nelle zone più tranquille della graduatoria.

Tra i volti nuovi c’è una vecchia conoscenza della Vigor: Gianmarco Pierfederici. senigalliese, dopo essersi formato nel florido vivaio della Scuola Calcio Vigorina si è accasato a Cesena, da lì la sua carriera ha preso il volo. Nel 2021 ha fatto ritorno nella spiaggia di velluto, disputando un campionato particolare, fortemente condizionato dalla pandemia, nonostante ciò l’esperienza di Gianmarco in maglia Vigor può considerarsi positiva.

Domenica affronterà i rossoblu da rivale, di certo la squadra di Clementi sarà determinata a chiudere in bellezza la stagione nella speranza di tenere aperto il campionato sino alla fine.

Nicolò Scocchera