Vigor Grande attesa per il derby contro Fano

di Nicolò Scocchera

La finale playoff si avvicina, ma nulla sembra turbare la Vigor, neppure il maltempo. I ragazzi di Clementi hanno approfittato di qualche piccolo cambio di programma, dovuto alle condizioni meteo avverse, per rifiatare in vista del sentitissimo derby contro il Fano di domenica.

"I ragazzi si sono allenati singolarmente, il maltempo ha costretto il sindaco a disporre la chiusura di tutti gli impianti sportivi – afferma il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni –. Se le problematiche idrogeologiche dovessero perdurare anche oggi, siamo pronti ad andare ad Ostra Vetere, monitoriamo ovviamente l’evolversi della situazione. Non credo sia un grosso deficit, durante gli allenamenti del martedì alcuni ragazzi approfittano per recuperare quindi nessun dramma. Un po’ di riposo in più non è certo un problema". La società affronta con serenità le insidie di una settimana piuttosto complicata per la città e per tutto il territorio, nel frattempo si attendono indicazioni dagli organi preposti in merito alla gestione dell’ordine pubblico per garantire la massima sicurezza durante la finale di domenica.

Sono passate parecchie settimane, ma l’agguato di alcuni tifosi dell’Alma ai supporters rossoblu è ancora nitido nella mente di tutti. Di sicuro le misure di sicurezza saranno massicce in vista di un appuntamento così importante.

"Mi piacerebbe vedere lo stadio pieno – continua il dirigente senigalliese –. Se da Fano dovessero venire in tanti, saremmo ben lieti di accoglierli, ma non dipende da noi. Sono certo che a strettissimo giro sapremo qualcosa – continua Moroni –. Mi auguro che certi episodi di violenza non capitino mai più. Non ho mai fatto appelli ai nostri tifosi perché ci hanno sempre sostenuto con passione e sportività, spero che nessuno cerchi stupide vendette".

Il clima sembrerebbe abbastanza sereno. Il condizionale è d’obbligo, stavolta però nessuna dichiarazione ha creato equivoci come accaduto pochi mesi fa. "Il clima sembra più tranquillo – rimarca il ds vigorino –. Ci tengo però a precisare che alcune dichiarazioni del tecnico del Fano, espresse poco prima della gara di ritorno, sono state fraintese. Nessuna polemica, quindi massima serenità". Se la Vigor ha fatto sognare un’intera città, la Juniores Nazionale non è stata da meno. I ragazzi di Brunetti hanno trionfato nel proprio girone strappando il pass per gli ottavi di finale scudetto.

La formazione rossoblu debutterà nel tabellone nazionale mercoledì 31 maggio, il ritorno si disputerà invece sabato 3 giugno. La Vigor attende di scoprire il nome della sua rivale, insieme alle già qualificate: Chieri, Alcione Milano, Ponte San Pietro, Campodarsego, Tau Altopascio, Arezzo, Trastevere, Casarano, Casertana e Sorrento, altre cinque formazioni si qualificheranno grazie ai playoff.