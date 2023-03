Vigor, i gol di Pesaresi per battere Termoli

La Vigor cerca continuità per tenere il passo del Pineto. Contro il Termoli serve la vittoria, raggiungerla con il centesimo sigillo in maglia rossoblu di Denis Pesaresi renderebbe la giornata indimenticabile. Lo strepitoso momento di forma del totem di Senigallia lascia ben sperare, ma nessuno vuol sovraccaricare di aspettative o pressioni il centravanti vigorino.

"Vogliamo continuare a portare avanti questo sogno e del Pineto parlerò quando il campionato sarà concluso – afferma il tecnico della Vigor Aldo Clementi -. Non regaleremo nulla a nessuno, ma non carichiamo di aspettative i nostri ragazzi. Parlo spesso con Denis, è uno dei migliori attaccanti del torneo e sta completando un percorso di maturazione eccezionale. E’ un ottimo giocatore ed una persona fantastica, è un capitano vero perché pensa prima agli altri poi a stesso. Non è così concentraro sul record, pensa solo al bene della Vigor".

Saranno fuori dai giochi Lazzari, che ha accusato un problema al termine della rifinitura, e Perri alle prese con la febbre. D’Errico sta ritrovando il sorriso, ma la pubalgia è un problema da non sottovalutare perciò è improbabile che sarà impiegato dal primo minuto.

Il vero tema di giornata è la gestione dei diffidati, 4 elementi imprescindibili nello scacchiere rossoblu: Baldini, Gambini, Mancini e Bucari. Clementi però non ha dubbi in merito: "La partita più importante è quella che dobbiamo affrontare, tutte le energie devono essere rivolte al Termoli – afferma il tecnico -. Ogni gara mette in palio 3 punti e questa è una sfida da vincere".

Aldo Clementi porta avanti la propria filosofia e al momento non sembra turbato da possibili squalifiche in vista del derby di Fano in programma tra una settimana. Il Termoli è in piena lotta playout, ma sta vivendo un periodo molto positivo.

Una formazione difficile da affrontare come dimostrano le poche sconfitte stagionali e la serie infinita di pareggi, ben 15, che rendono questa sfida molto più ostica di quanto possa recitare la classifica. I molisani cercano punti pesanti, mister Esposito dovrà scontare la squalifica, ma ciò non placherà la fame di successo dei giallorossi.

"Sono molto validi e ben organizzati, è davvero difficile batterli, nessuno ha vita facile contro il Termoli – rimarca l’allenatore della Vigor -. La catena di sinistra è eccellente, Carnevale è un’ottima mezz’ala e Ciofi credo sia il miglior 2004 del girone. Dovremo prestare massima attenzione, servirà un approccio intelligente per avere la meglio nei duelli e trovare sempre la superiorità numerica nelle zone nevralgiche del campo". E’ difficile prevedere le mosse di Aldo Clementi, ma è probabile che l’allenatore di Senigallia non vada alla ricerca di esperimenti in vista di una gara così importante.

Probabile formazione: Roberto, Bartolini, Tomba, Marini, Magi Galluzzi, Gambini, Pesaresi A., Baldini, Balleello, Kerjota, Pesaresi D. Calcio d’inizio al "Bianchelli" alle 15, arbitra l’incontro il signor Benevelli della sezione di Modena.

Nicolò Scocchera