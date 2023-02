"Vigor, i nostri risultati sono straordinari"

di Nicolò Scocchera

La vittoria contro il Trastevere è un segnale forte, anzi una vera e propria dimostrazione di forza da parte della Vigor. Aldo Clementi parla del successo, delle sue scelte e di tanti ingredienti che rendono la sua squadra la vera favola del girone.

A tal proposito l’allenatore ha avuto modo di spiegare le ragioni che lo hanno spinto a schierare il debuttante Balleello dal primo minuto. Il giovane attaccante ha permesso al tecnico di far retrocedere Mancini sulla linea dei difensori per avere un controllo migliore su Tortolano. Visti i risultati la scommessa può considerarsi vinta, ma nulla è stato deciso in maniera casuale o per mancanza di alternative.

"Sapevamo di avere di fronte un attacco eccezionale, ma non abbiamo avuto paura di proporre il nostro gioco – afferma il tecnico rossoblu –. Balleello è stato molto bravo, non è facile esordire in partite così importanti di fronte ad un pubblico del genere. In tanti mi hanno chiesto le ragioni di questa scelta, in cuor mio vorrei sempre sperimentare e mettere in campo nuove strategie di gioco, ma abbiamo un dovere nei confronti di questa classifica. La scelta di Balleello può sembrare un esperimento, invece dietro le decisioni tattiche ci sono sempre delle motivazioni". Le scelte possono essere azzeccate o sbagliate, alla fine però parlano i fatti e la Vigor il suo secondo posto l’ha sudato e meritato. Le giornate passano, ma i rossoblu non mollano, anzi continuano a cullare sogni di gloria. "I nostri risultati sono straordinari, credo sia evidente. E’ ovvio che crediamo nella rimonta, abbiamo il dovere di crederci" ribadisce Clementi, entusiasta di questi risultati che stanno arrivando attraverso lo spirito di sacrificio del gruppo. Ormai non è una novità, così come non c’è più da stupirsi delle prestazioni di Gambini, Baldini, Marini e Magi Galluzzi, colonne portanti di un gruppo che anche nelle sfide più complicate sa tirar fuori il 110%.

Infine c’è Pesaresi, la sua stella ha brillato ancora una volta. La doppietta di domenica lo porta a quota 96 gol segnati in maglia vigorina, il traguardo dei 100 sigilli è davvero ad un passo per il bomber di Senigallia. "Ho parlato a lungo con Denis prima della partita, la sua maturazione è l’aspetto più evidente della crescita complessiva di questa squadra. Quando lo portai con me a Matelica, qualche anno, fa era al pieno della sua forza fisica, ma forse non era ancora completo – conclude il tecnico –. Oggi è uno degli attaccanti più forti del girone. Gli sto chiedendo di spingere sull’acceleratore perché può togliersi tante belle soddisfazioni". Prossima fermata il Porto d’Ascoli, un’altra battaglia che la Vigor vuol vincere per portare avanti il suo sogno.