Vigor, il derby più importante della stagione

È il giorno di Fano – Vigor, un derby importante, forse non così sentito, ma decisivo per il proseguo della stagione. Incroceranno le armi due formazioni in forma, due società ambiziose guidate dalla maestria di due tecnici con idee calcistiche differenti, ma accomunati da stima reciproca. Clementi è carico e concentrato su una sfida che potrebbe incidere sulle posizioni finali in graduatoria.

"Il lavoro svolto dallo staff tecnico è davvero eccellente, i risultati sono il frutto di una condizione di forma ottimale – afferma l’allenatore rossoblu -. Arriviamo a questo appuntamento in ottime condizioni poi c’è l’aspetto emozionale e motivazionale. E’ davvero bellissimo vivere queste partite, in uno stadio importante, contro una formazione preparata, forti del sostegno del nostro pubblico. In pochi in Serie D possono contare sulla passione di cui gode la Vigor e la nostra Senigallia".

Si è parlato di campo, ma è impossibile ignorare alcune polemiche che hanno animato la settimana pre derby sui social, in particolar modo l’esternazione di Mosconi: "A Senigallia dobbiamo farci magari le partite amichevoli". A chiudere definitivamente il discorso ci pensa Clementi.

"La frase di Mosconi non voleva offendere nessuno. Perché lo dico? Conosco il mister ed i valori umani che lo animano - aggiunge Aldo Clementi -. Sono in totale sintonia con Andrea e non ho mai pensato di creare polemiche intorno a questa frase. Che il vero derby per l’Alma sia contro la Vis Pesaro è ovvio, non credo sia un grande scoperta, inoltre siamo usciti dai radar del Fano negli ultimi 20 anni quindi credo che non ci sia malizia. Preferisco non esprimermi sulle disposizioni in merito alle sciarpe, ai vessilli della Vigor da non esporre nella tribuna del Fano – continua l’allenatore rossoblu -. Pensiamo al calcio, si sfideranno due squadre con un credo calcistico diverso, ma a quanto pare ugualmente efficace".

Per la prima volta dopo tantissimo tempo mister Clementi potrà contare su una rosa al completo. Il tecnico ha l’imbarazzo della scelta ciò rende ancor più imprevedibile la formazione titolare.

Probabile formazione Vigor: Roberto, Bartolini, Tomba, Magi Galluzzi, Marini, Gambini, Mancini, Baldini, Kerjota, Balleello, Pesaresi D. Calcio d’inizio in programma "Mancini" alle 15, arbitra il signor Massari di Torino.

In attesa del risultato della prima squadra, la Vigor e la scuola calcio Vigorina possono festeggiare la vittoria del proprio girone nel campionato nazionale juniores. Il netto 4-0 rifilato al Tolentino in un "Bianchelli" gremito vale il trionfo e l’accesso alla fase successiva.

Nicolò Scocchera