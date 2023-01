"Vigor, il secondo posto non ci spaventa"

di Nicolò Scocchera

La Vigor continua a fare il pieno di successi ed ormai l’etichetta di matricola terribile è riduttiva. Se prima intorno alla squadra di Clementi c’era solo curiosità ora si aggiungono le aspettative di tanti tifosi e gli sguardi increduli dei rivali. Nello spogliatoio però tutti sanno che la chiave del successo passa dall’unione del gruppo come ricorda il presidente della Vigor Franco Federiconi.

"Non ci si abitua mai all’alta classifica nonostante i successi degli ultimi anni abbinata alla capacità di mantenere a lungo le posizioni nobili, come è avvenuto in Eccellenza – afferma il numero uno vigorino –. Il secondo posto non ci spaventa affatto, la sfida era confermarsi in un campionato più difficile e lo stiamo facendo nonostante lo scetticismo estivo di qualcuno, basti pensare ad alcune voci che ci vedevano in netto ridimensionamento a causa di qualche partenza illustre. Nel nostro ambiente si lavora con serenità, l’alchimia nata tra giocatori, staff tecnico, dirigenza e pubblico è forte e non credo così comune". Macinare tanti punti all’inizio è fondamentale per mettere fieno in cascina, ma dopo partite esaltanti come quella di domenica è inevitabile che le aspettative aumentino vertiginosamente. In casa Vigor però si rimane sul pezzo, senza crogiolarsi sui successi e senza alcuna esaltazione.

"Non so dove possiamo arrivare – continua il presidente – di sicuro però vogliamo crescere. Ai ragazzi dico sempre di lavorare senza ansia: non voliamo troppo con la fantasia. Ci sono tante variabili da tenere in considerazione: gli infortuni, un pizzico di fortuna, la capacità di reagire... La squadra però è matura e sta dimostrando di meritare la posizione di classifica che occupa".

Puntare sul territorio va bene, tuttavia secondo il presidente Federiconi c’è tanto altro dietro questa società.

"Investire su ragazzi del posto che tornano a casa dopo alcune esperienze fuori è una strategia che ha portato i suoi frutti – aggiunge il presidente della Vigor –. Avere tanti giocatori del territorio avvicina il pubblico, crea un appeal ulteriore, ma non è solo questo, sarebbe riduttivo ricondurre la grande affluenza domenicale solo a tale ragione. I risultati arrivano se c’è un progetto solido che parte da lontano – conclude Federiconi –. La società ha sempre creduto nella volontà di valorizzare i nostri ragazzi e non lo ha mai nascosto, i risultati passano dalla credibilità di questo progetto sia tra gli sponsor che ci sostengono sia in città. Ci siamo circondati di formatori seri e preparati, motivati da tanta passione, questo ci inorgoglisce. I risultati possono arrivare con calma così come è possibile bruciare le tappe, la Vigor si gode il momento con tanto realismo".