Vigor, il sogno continua "Darò tutto fino alla fine"

La Vigor continua a sognare e non molla la presa. I rossoblu stanno mantenendo il ritmo forsennato del Pineto ed alcuni si chiedono come sia possibile.

Il talento non manca, ma la squadra di Clementi è pur sempre una neopromossa con tantissimi esordienti in categoria.

Classifica alla mano, ad oggi sembra impossibile raggiungere gli abruzzesi. Nessuno però vuol vivere con i rimpianti, nessuno vuole mettere la parola fine sul sogno di rimonta, finché la matematica non certificherà il primato della formazione di Amaolo, la Vigor sarà lì, pronta a tenere aperto il campionato.

Contro il Termoli i vigorini hanno faticato parecchio. Sfida difficile come da pronostico, ma solidità, cinismo e concentrazione hanno permesso ai senigalliesi di conquistare altri 3 punti fondamentali.

L’uomo partita è stato ancora una volta Kerjota, di sicuro però le ragioni del successo vigorino si possono notare analizzando l’atteggiamento di tutti i componenti della rosa. Alessandro Pesaresi e Matteo Perri non hanno avuto il minutaggio degli altri nel corso della stagione, ma incarnano perfettamente lo spirito di sacrificio e la dedizione che il tecnico pretende da tutti i suoi ragazzi.

Domenica pomeriggio, Perri è entrato in campo con grinta e coraggio, gli è mancato solo il gol. Il clamoroso salvataggio sulla linea di Hutsol è ancora impresso nella mente dei tifosi.

"E’ stata una settimana difficile per me, ho avuto la febbre piuttosto alta nei giorni scorsi, per fortuna però sono riuscito a recuperare in tempo per la partita e sono davvero felice di aver aiutato i miei compagni a conquistare i 3 punti - continua il centravanti calabrese -. Indubbiamente rimane l’amarezza per quel gol sbagliato, il salvataggio sulla linea del difensore del Termoli non me lo aspettavo proprio. Sono episodi che possono capitare nel corso del match, per quanto possa essere doloroso devo andare oltre e concentrarmi sulla prossima sfida".

Nel post partita Aldo Clementi ha speso parole al miele per il suo attaccante, dichiarando di avere piena fiducia in Perri. Esternazioni che lusingano e caricano ancora di più il centravanti rossoblu che sta faticando parecchio in zona gol.

"Sono molto felice di sentire queste parole da parte del mister, godere della fiducia del proprio allenatore è la cosa più importante per un calciatore - conclude Perri -. Gli apprezzamenti testimoniano che sto lavorando bene, ogni giorno cerco di migliorare dando sempre il massimo per questa squadra e per Senigallia".

