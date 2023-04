"Vigor in forma, vincere per sognare ancora"

La Vigor non si rassegna, riaprire il campionato non è impossibile. Per riuscirci però è obbligatorio espugnare il campo del Vastogirardi. Di sicuro con la matematica non si scherza: tutti hanno fatto i propri conti ed i rossoblu non hanno margine di errore. Il prossimo turno infatti potrebbe riaprire clamorosamente la corsa alla vetta o chiudere definitivamente i giochi. I ragazzi di Clementi devono solo vincere e sperare che il Pineto crolli sul più bello. Senza distrazioni o eccessive tensioni, la Vigor prende la via dell’ Alto Molise per continuare a sperare nella clamorosa rimon Un sogno, un’illusione forse, resta il fatto che i rossoblu di Senigallia ci credono ed in settimana hanno lavorato con la giusta concentrazione.

"Stiamo vivendo un eccellente stato di forma - dice Aldo Clementi -. Alla squadra ho detto che il nostro è un obbligo piacevole. Il sogno può continuare solo se riusciremo a vincere in Molise, siamo carichi e viviamo questa pressione con serenità. Non abbiamo l’acqua alla gola: non ci stiamo giocando il tutto per tutto per evitare i playout né siamo chiamati a conservare un primato. Dobbiamo goderci il momento e rimanere concentrati". Il Vastogirardi è un avversario ostico, tuttavia Clementi conosce bene le tattiche dei molisani. I prossimi avversari della Vigor non sono ancora al sicuro, potrebbero rimanere invischiati nella lotteria dei playout. Nonostante la classifica non proprio lusinghiera, il Vastogirardi è sempre molto propositivo ed il talento non manca, soprattutto nel reparto avanzato.

"La squadra di mister Coletti è molto organizzata e può contare su un attacco completo e temibile - aggiunge l’allenatore della Vigor -. Non sarà facile conquistare i 3 punti, il Vastogirardi riesce sempre ad esprimere il proprio gioco contro ogni avversario. Mi aspetto una Vigor concentrata, ma allo stesso tempo coraggiosa e propositiva".

Il tecnico di Senigallia dovrà fare a meno di Lazzari e D’Errico che non si sono mai allenati nel corso della settimana, a disposizione tutti gli altri componenti della rosa. Non sembrano esserci molti dubbi di formazione, gli unici ballottaggi riguardano le corsie esterne. Bartolini e Tomba sono i favoriti, ma Clementi potrebbe anche optare per Bucari da una parte e Mancini dall’altra. Così facendo si libererebbe un posto a centrocampo che con ogni probabilità andrebbe assegnato ad Alessandro Pesaresi, tra i più in forma del gruppo rossoblu.

Probabile formazione: Roberto, Bartolini, Tomba, Marini, Magi Galluzzi, Gambini, Mancini, Baldini, Kerjota, Balleello, Pesaresi D. Calcio d’inizio oggi pomeriggio alle 15 al "Di Tella", arbitra il signor Ferrara della sezione di Roma 2.

Intanto i tifosi hanno celebrato Stefano ’Fefi’ Goldoni come "Vigorino di mezzo secolo". Il sondaggio online promosso da alcuni appassionati per celebrare il giocatore rossoblu più rappresentativo dal 1973 al 2023. Sul podio, al fianco di Goldoni, l’ indimenticato Ciro D’Amico e Alex Marini, un pilastro della difesa di Clementi.

Nicolò Scocchera