"Vigor, l’Avezzano è una formazione temibile"

di Nicolò Scocchera

Poche giornate, tante motivazioni ed un solo risultato. La Vigor deve vincere e sperare che il Pineto inciampi ancora, se questo scenario si materializzasse le ultime due giornate potrebbero davvero cambiare la storia di questo campionato.

Al termine della rifinitura si respira un’aria positiva negli spogliatoi del "Bianchelli". Allegria, serenità, ma anche tanta concentrazione, ingrediente necessario per chiudere al meglio la stagione.

Per ora la parola playoff non viene pronunciata, nella testa dei giocatori e dello staff tecnico c’è solo un obiettivo: raggiungere il Pineto.

Servirà un pizzico di fortuna, la Vigor non è totalmente padrona del proprio destino. Qualora però la capolista dovesse commettere qualche passo falso, i senigalliesi dovranno farsi trovare pronti, per questo motivo la gara di oggi pomeriggio assume un ruolo centrale.

"L’Avezzano è una formazione molto temibile – afferma il tecnico vigorino Aldo Clementi –. Una squadra completamente diversa dal Vastogirardi, il talento però è lo stesso. Gli abruzzesi possono contare su giocatori molto forti ed esperti, sanno difendersi e nelle ripartenze sono davvero letali. Ai miei ragazzi chiedo equilibrio e lucidità, da mesi rincorriamo un sogno non possiamo cedere proprio ora".

Clementi dovrà rinunciare a Lazzari, non ancora al meglio e a D’Errico che non ha smaltito il problema alla gamba, torna arruolabile invece Bucari dopo l’attacco febbrile.

Non solo infortuni, l’allenatore deve fare i conti con le squalifiche di Rotondo e Mancini. Proprio l’assenza forzata del centrocampista di Ostra Vetere sembra preoccupare il tecnico.

"L’assenza di Mancini mi turba perché è un giocatore duttile che mi consente di cambiare in corsa – rimarca il tecnico –. Quando non c’è Lorenzo è come se mancassero tre giocatori. Detto ciò non ho mai parlato degli assenti, siamo concentrati e entusiasti del nostro cammino quindi chi sarà chiamato in causa per sostituire Mancini farà sicuramente una gran bella figura". Particolarmente in forma Alessandro Pesaresi, il candidato numero uno per sostituire Mancini in mezzo al campo, tuttavia non è da escludere la candidatura di Pierpaoli. Il tecnico non si sbilancia, indubbiamente però queste illustri assenze limitano le scelte del mister senigalliese.

"Alessandro sta bene ed ha ottime chance di giocare – conclude Clementi –. La rosa però è lunga e non ho ancora deciso il modulo. Se lo scacchiere sarà lo stesso di domenica scorsa di sicuro avrà il suo spazio".

Probabile formazione: Roberto, Bartolini, Tomba, Marini, Magi Galluzzi, Gambini, Baldini, Pesaresi A., Kerjota, Balleello, Pesaresi D.

Calcio d’inizio al "Bianchelli" alle ore 15, arbitra il signor Albano della sezione di Venezia.