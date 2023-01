Vigor meno cinica, ma la sconfitta non fa male

Alcuni pensano che il Chieti sia un tabù, altri invece ritengono che la sconfitta della Vigor sia assolutamente immeritata, frutto di una giornata sfortunata. Al di là delle opinioni dei tifosi, i rossoblu interrompono la propria corsa. La squadra di Aldo Clementi torna ancora una volta a mani vuote dall’Abruzzo, tuttavia rispetto alla sonora sconfitta di Pineto, i vigorini hanno giocato alla pari fino in fondo.

E’ mancata un po’ di lucidità sotto porta, i rossoblu sono apparsi meno cinici rispetto al solito al cospetto di una squadra che invece ha malizia da vendere. La Vigor ha cercato di proporre il suo gioco, tessendo interessanti trame offensive, senza snaturarsi, questa volta però la rimonta non si è materializzata.

Senza ombra di dubbio si tratta di un’occasione persa per i senigalliesi, in realtà per tutte le prime della classe è stato un turno da dimenticare come testimoniano le sconfitte di Pineto e Porto d’Ascoli, solo il Trastevere è riuscito a rosicchiare un punto ai senigalliesi grazie al pareggio contro la Vastese. In casa rossoblu non si fanno drammi, il secondo posto è ancora blindato e l’euforia per una stagione così ricca di successi non può essere oscurata da una sconfitta.

L’entusiasmo regna sovrano tuttavia tornare con punti in cascina avrebbe ulteriormente caricato l’ambiente. La netta sconfitta del Pineto fa rumore, gli abruzzesi hanno mostrato una piccola debolezza, ciò spingerà la squadra di Clementi a rimanere concentrata ancor di più.

Prima di ripartire però è necessario riflettere su ciò che non ha funzionato come ricorda Matteo Baldini, inesauribile motore del centrocampo della rosa di Clementi.

"Eravamo consapevoli della difficoltà del match, il Chieti è una squadra molto aggressiva e preparata – afferma Baldini -. Ci abbiamo messo qualche minuto per trovare il ritmo giusto, alla fine però ci siamo sbloccati ed abbiamo proposto il nostro calcio. Purtroppo il risultato ci condanna, credo cha alla Vigor sia mancata un pizzico di lucidità, soprattutto nell’area avversaria, in fase realizzativa. Sono il primo a fare mea culpa – aggiunge il centrocampista di Senigallia -. Avrei potuto concretizzare alcune occasioni molto importanti, lavorerò ancor più duramente per evitare queste imprecisioni. Torneremo ad allenarci con lo stesso entusiasmo, prima però analizzeremo a mente fredda e con l’aiuto delle immagini, gli errori da non commettere più".

Nicolò Scocchera