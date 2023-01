Vigor, mercato mai aperto "Puntiamo sul gruppo"

Tanto è stato fatto, ma c’è ancora molto da fare. Dopo aver celebrato a dovere un anno memorabile, la Vigor si rituffa nel campionato per preparare al meglio il girone di ritorno.

Roberto Moroni, il direttore sportivo rossoblu, descrive al Carlino le proprie sensazioni in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro.

Che anno sarà il 2023 per la Vigor?

"Sarà un anno duro e faticoso, ripetersi non è mai semplice. Mi auguro che l’entusiasmo intorno alla Vigor, sia in campo sia sugli spalti, continui a spingerci verso nuovi gratificanti successi. Molte squadre si sono attivate durante il mercato, noi abbiamo preferito puntare ancora una volta su questo gruppo, gli stravolgimenti in corsa non sono sinonimo di successo".

La scelta di non intervenire sul mercato è volta a preservare un equilibrio nella rosa?

"In questo momento il mercato non è una priorità, anzi non ne abbiamo quasi mai parlato. Se si fossero presentati infortuni o richieste specifiche ci saremmo attivati, ma così non è stato. A giugno abbiamo fatto una scelta: continuare a credere in questo gruppo, ne eravamo convinti in estate, lo siamo ancor di più oggi".

Quindi nessuno ha espresso la volontà di… cambiare aria.

"Assolutamente no, sono tutti molto soddisfatti del nostro ambiente infatti non sono arrivate richieste di cessione.

E’ un aspetto che ci inorgoglisce molto visto che la dirigenza è molto soddisfatta del lavoro di tutti: dai veterani passando per chi gioca un po’ meno sino agli under che si stanno dimostrando tra i più affidabili della categoria".

A proposito di giovani, dando uno sguardo ai risultati della Juniores è realistico pensare ad un Vigor "made in Senigallia" anche in futuro?

"Veder battagliare nei primi posti di un campionato così difficile e prestigioso una squadra di ragazzi del territorio è un piccolo sogno che si avvera.

E’ una bella soddisfazione avere tanti giocatori senigalliesi in rosa, il nostro obiettivo è portarne altri in prima squadra ed i risultati della Juniores ci fanno ben sperare".

Qual è il momento più significativo della sua esperienza da direttore sportivo?

"Difficile stilare una classifica, a livello sportivo direi la vittoria a Porto Sant’Elpidio nel campionato di Eccellenza: dopo quel successo la promozione era davvero ad un passo.

In Serie D invece le emozioni si sono susseguite rapidamente, diciamo che il gol di Kerjota a San Benedetto non me lo dimenticherò tanto facilmente".

Chi l’ ha sorpresa maggiormente e da chi invece si aspettava di più?

"Nelle ultime partite ha un po’ rallentato, tuttavia il Vastogirardi è una formazione davvero sorprendente. La Roma City invece è apparsa un po’ in difficoltà, ma hanno tutto il tempo per recuperare".

Nicolò Scocchera