"Vigor, non abbiamo intenzione di mollare"

di Nicolò Scocchera

"Se non ci crediamo noi, chi ci deve credere". La frase che mister Aldo Clementi ripete da settimane come un mantra è la più azzeccata per definire questo finale di stagione. La Vigor è motivata, il Pineto in evidente difficoltà. La Vigor probabilmente farebbe carte false per allungare la stagione, il Pineto non vede l’ora che il campionato finisca per dare inizio ai festeggiamenti.

Il verdetto però non è ancora stato emesso, ci sono altri 180 minuti di passione da vivere con gioia e realismo.

"Giochiamo sempre per vincere, a maggior ragione davanti ai nostri tifosi, questo è ciò che chiedo ai ragazzi ed il loro attaccamento alla maglia mi ripaga di tutto – afferma il mister della Vigor Aldo Clementi –. E’ difficile, estremamente difficile da realizzare, ma il nostro sogno è più vivo che mai. Questo campionato è equilibratissimo, se siamo riusciti a vincere così tante partite significa che la Vigor ha qualcosa in più dal punto di vista mentale ed è giusto riconoscere questo merito ai ragazzi".

La stagione è ormai agli sgoccioli, ma il bello deve ancora venire e la compagine di Clementi appare in splendida forma: "Non abbiamo alcuna intenzione di mollare, non lasceremo nulla al caso – afferma l’instancabile centrocampista rossoblu Matteo Baldini –. Contro l’Avezzano abbiamo dimostrato maturità, ma eravamo consapevoli del fatto che sarebbe stata dura sbloccare il match contro una formazione così ben organizzata. Alla fine ci siamo riusciti ed in difesa siamo stati impeccabili".

Impossibile non parlare del Pineto e di questa battaglia a distanza tra le due assolute protagoniste della stagione.

"Il Pineto è un ottima squadra ed hanno il vantaggio di essere primi, noi però non abbiamo nulla da perdere – rimarca Matteo Baldini –. La Vigor deve solo cercare di vincere e sperare in altri passi falsi della capolista. Effettivamente sembrerebbe che il Pineto stia perdendo un po’ di lucidità, osservando le immagini però vedo una squadra propositiva e sempre pericolosa". Il finale di stagione è tutt’altro che scontato, i senigalliesi sono attesi da due derby, mentre gli abruzzesi faranno i conti con due formazioni alla disperata ricerca di punti salvezza: la Roma City e la Vastese. La Vigor ha già disputato uno dei migliori campionati della sua storia, ma nessuno si accontenta. Per quanto ripida sia la salita a Senigallia c’è un entusiasmo contagioso. Una passione ulteriormente amplificata dal senso di appartenenza di una squadra che sta facendo sognare un’intera città.

E’ dura battere chi non si arrende mai, il Pineto se ne sta rendendo conto e dovrà stringere i denti fino alla fine perché la Vigor di sicuro non mollerà tanto facilmente.