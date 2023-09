Vigor, ora si fa sul serio Debutto infuocato col Fano

Non sarà un semplice antipasto di campionato, Vigor - Fano sarà una vera e propria battaglia sportiva. Il giorno del primo appuntamento ufficiale è arrivato: la Vigor si sente pronta, i giocatori sono carichi e fiduciosi, ma le chiacchiere in questa fase contano poco. Aldo Clementi è in cerca di risposte e questo primo banco di prova è l’occasione giusta per trovarle.

"Il Fano è un avversario temibile, stanno lavorando per trovare la chimica giusta e sono certo che ce la faranno - dice il tecnico della Vigor -. Hanno giocatori forti che conosciamo bene e volti nuovi che invece potrebbero sorprenderci".

Al di là degli avversari, il tecnico si augura che i suoi giocatori non sottovalutino un appuntamento così importante.

"La prima partita ufficiale presenta sempre delle incognite, ma ci arriviamo in buone condizioni - rimarca il mister rossoblu Aldo Clementi -. Oggi si comincia a fare sul serio, il tempo degli esperimenti è finito. Vogliamo vincere per iniziare al meglio questa stagione che si preannuncia difficilissima".

Tutti disponibili tranne Gambini che nella rifinitura di ieri ha accusato un problema muscolare. Difficilmente Clementi lancerà nella mischia un elemento così importante se non ancora al meglio. Il campionato è alle porte ed il rischio di aggravare le condizioni del metronomo di centrocampo è troppo grande per essere ignorato.

Al suo posto si potrebbe vedere Giovanni Pierpaoli che dovrebbe vincere il ballottaggio con il grande ex di turno Capezzani, in buone condizioni, ma non ancora pienamente recuperato.

I veri crucci del tecnico di Senigallia riguardano gli under. Chi scegliere? Quale assetto imprimere alla Vigor? Sarti sembra il portiere designato, ma Alessandroni ha le sue chance. Trattandosi di un 2005, Clementi avrebbe la possibilità di schierare un attacco tutto over. Oltre ad Alessandroni, c’è un altro 2005 che freme: si tratta del centravanti Davide Balleello. Qualora il mister mettesse al centro del suo attacco l’ex Pescara, con ogni probabilità ne farebbe le spese D’Errico che in settimana ha accusato qualche noia muscolare.

Nell’Alma Juventus Fano sarà assente Padovani, ancora alle prese con problemi fisici e lo squalificato Brunetti.

Arbitra l’incontro il signor Rashed di Imola, calcio d’inizio al "Bianchelli" alle ore 15.

Le probabili formazioni:

Vigor: Sarti, Bucari, Magi Galluzzi, Marini, Sheffer, Mancini, Pierpaoli, Baldini, Pesaresi D., Kerjota, Balleello. All. Clementi

Alma: Guerrieri, Mancini, Tomassini, Riggioni; Pensalfini, Zanni, Urbinati, Gonzalez, Roberti; Serges, Tenkorang. All. Scorsini

Nicolò Scocchera