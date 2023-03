Vigor, ostacolo Vastese per sognare ancora

di Nicolò Scocchera

La Vigor vuol ritrovare successo e fiducia, ma la Vastese la attende con il coltello tra i denti. Ambizioni diametralmente opposte, obiettivo comune: la vittoria. Gli abruzzesi, guidati dall’ex tecnico di Fano ed Ancona Giovanni Cornacchini, fanno i conti con una classifica preoccupante eppure talento ed esperienza non mancano. "Poche squadre ci hanno messo in difficoltà come la Vastese in occasione della partita di andata – afferma il tecnico della Vigor Aldo Clementi –. Hanno perso elementi importanti, ma sottovalutarli sarebbe un errore impredonabile. Possono contare su ottimi elementi come Di Nardo, De Cerchio, che ho allenato a Matelica, e Kyeremateng. Il mister ha esperienza da vendere e la piazza è molto calda anche se il periodo che stanno vivendo non è affatto semplice". La vittoria del Pineto nel recupero infrasettimanale ha permesso alla squadra di Amaolo di allungare sui rossoblu, ma la Vigor non getterà la spugna tanto facilmente. "Abbiamo intrapreso un cammino esaltante, siamo secondi in classifica e non mi risulta che il Pineto abbia già vinto il campionato quindi schiererò la migliore formazione possibile – rimarca il tecnico –. Giocheremo con la massima concentrazione fino alla fine". L’unico problema sono gli infortuni e la condizione fisica di alcuni elementi chiave. Spicca inesorabilmente il nome di Gianfranco D’Errico che sta vivendo una stagione travagliata a causa dei tanti problemi fisici, anche a Vasto il fantasista italo argentino dovrà dare forfait. "Purtoppo D’Errico non sarà della partita – conferma mister Clementi –. Come dice il presidente: continuiamo a giocare senza la nostra punta di diamante, per fortuna però abbiamo tante soluzioni. La pubalgia costringe Gianfranco ad allenarsi a singhiozzo quindi fatica a trovare ritmo e continuità. D’Errico è un ragazzo che ha bisogno di allenarsi con il sorriso e questa situazione non lo rende sereno. Sarà indisponibile anche Rotondo, Baldini invece ha recuperato dall’affaticamento, ieri è tornato a lavorare con il gruppo perciò sarà tra i convocati". Mister Clementi potrebbe far rifiatare Baldini non ancora al meglio, il posto vacante in mezzo al campo se lo contenderanno Alessandro Pesaresi, Lazzari e Pierpaoli. Con il pieno recupero di Tomba nella linea dei difensori, è auspicabile che il tecnico inserisca l’under più giovane nel reparto avanzato. Vrioni è in vantaggio, ma Clementi potrebbe anche partire con Balleello come è accaduto contro il Trastevere poche settimane fa.

Probabile formazione: Roberto, Bucari, Marini, Magi Galluzzi, Tomba, Gambini, Mancini, Lazzari, Vrioni, Kerjota, D.Pesaresi. Il match prenderà il via all’"Aragona" alle 14:30, arbitra il signor Luca Selvatici della sezione di Rovigo.