"Vigor, pensiamo al Fossombrone". Clementi seccato per le voci di mercato

In Eccellenza Vigor e Fossombrone si sono sfidate spesso, senza esclusione di colpi, ma con grande correttezza ed agonismo. Oggi pomeriggio, in Serie D, verrà scritto un altro capitolo di un derby mai scontato.

In un certo senso la gara del "Bonci" metterà a confronto due squadre simili, non solo per la classifica, ma anche per i forti connotati identitari di gran parte degli interpreti. Le due società hanno costruito basi solide per il futuro basandosi su molti giocatori del posto che hanno saputo coinvolgere e trascinare i tifosi.

Vigor e Fossombrone possono contare anche su allenatori che ormai da anni siedono sulle rispettive panchine, forti del proprio credo calcistico e certi della stima reciproca come ricorda lo stesso allenatore vigorino.

"Ho grande stima di mister Fucili e del Fossombrone, probabilmente è vero che c’è una somiglianza tra noi e loro – dice Aldo Clementi -. In Eccellenza sono sempre rimasti ai vertici fino alla meritata promozione dello scorso anno. E’ una squadra con una forte identità, hanno dato continuità al lavoro ed inserito alcuni profili di spessore. Mi aspetto una gara durissima, ma allo stesso tempo bella e stimolante". Ora c’è solo il Fossombrone, Aldo Clementi si è stancato di parlare di mercato e infortuni come evidenzia lo stesso mister.

"Non possiamo perdere tutte queste energie per seguire voci su presunti arrivi o partenze – rimarca l’allenatore di Senigallia -. Mi interessa solo la Vigor, troppi input esterni, troppe chiacchiere. Il nostro è un club che ha sempre avuto le idee chiare, si parte con un progetto e si procede con quello. Non posso permettere che la squadra si distragga, ho la fortuna di allenare dei ragazzi molto seri, ma diamoci un taglio. Ad oggi i giocatori più richiesti sono fermamente convinti di rimanere a Senigallia, a me basta questo, il resto sono chiacchiere".

Quale formazione sceglierà Aldo Clementi? Prima di farsi un’idea è opportuno dare uno sguardo alla situazione dell’infermeria. Il tecnico recupera Bartolini e Broso, Edoardo Roberto invece potrebbe tornare a difendere la porta rossoblu, in questo caso il mister dovrebbe mandare in campo dal primo minuto i due giovanissimi Beu e Balleello. Nulla di certo, ma è pur sempre una delle possibilità per dare quel tocco di imprevedibilità allo scacchiere vigorino.

Sarà della gara anche il nuovo acquisto Zammarchi che ha già fornito ottimi segnali al tecnico di Senigallia. "Andrea si è inserito bene, è molto timido, ma sono certo che si ambienterà – conclude Clementi -. E’ un profilo valido, può giocare in più ruoli nel reparto avanzato ed è ben allenato quindi possiamo contare su di lui non appena completerà il periodo di ambientamento".

Nicolò Scocchera