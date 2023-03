Vigor Senigallia in difesa del secondo posto

La Vigor chiude la settimana tra gli applausi dei propri tifosi. Uno spettacolo che non si vede tutti i giorni nel dilettantismo, è indubbiamente l’ennesima dimostrazione di affetto e passione di una tifoseria che crede ancora in un sogno di gloria. Circa 40 persone si sono recate allo stadio centrale per seguire l’ultimo allenamento settimanale dei rossoblu, tra loro anche alcuni rappresentanti del club "Ragazzi della Nord" che hanno incitato Pesaresi e compagni a suon di cori ed applausi.

Mister Aldo Clementi ringrazia i suoi tifosi per l’accoglienza, sottolineando come non ci si abitui mai ad un tifo del genere. "Non è scontato e non so quante altre società possono contare su un affetto così – afferma il mister vigorino – Eppure non finisco mai di sorprendermi e non smetterò mai di ringraziare il popolo rossoblu, sempre pronto a sostenerci ed a seguirci in ogni campo. Per noi sono fondamentali". L’amore dei tifosi sarà davvero indispensabileper battere l’ambiziosa Roma City che, dopo un travagliato avvio di campionato, sta trovando punti preziosi per la salvezza. Sarebbe una follia basarsi solo sulla classifica per giudicare i capitolini: la compagine romana può contare su alcuni elementi che hanno vissuto il professionismo da protagonisti. Tra questi ci sono l’ex Lazio e Sunderland Modibo Diakitè, l’ex Parma Simone Iacoponi e Stefano Napoleoni che prima del ritorno a Roma ha giocato in mezza Europa: Polonia, Grecia sino alla Turchia dove ha indossato la maglia del Basaksehir.

"E’ una formazione ambiziosa ed hanno talento da vendere– rimarca Aldo Clementi -. Schierano un 4-4-2 in partenza, ma le armi a disposizione del tecnico sono tante quindi mi aspetto concentrazione ed il solito ammirevole spirito di sacrificio da parte dei miei ragazzi".

Un impegno per nulla agevole, ma la Vigor vuole tenere aperto il campionato. Notizie confortanti arrivano dall’infermeria, tuttavia permangono delle criticità come spiega l’allenatore: "D’Errico non ci sarà, dovremo gestirlo nell’ultima parte della stagione. La sua voglia di essere protagonista è incontenibile, ha voglia di esserci, ha voglia di fare bene, ma quest’anno la fortuna non è dalla sua parte. La distorsione rimediata ad inizio stagione ha creato degli scompensi ed ora la pubalgia lo sta rallentando – dice il tecnico -. Rotondo sta recuperando, nelle prossime ore invece valuteremo Tomba che è tornato in gruppo solo per la rifinitura. Alessandro è un’ottima alternativa dei centrali, abituiamoci a vederlo in mezzo alla difesa e non solo come esterno, la sua duttilità risulterà fondamentale in futuro".

Nell’undici iniziale potrebbe rivedersi l’under Mori come esterno e Lazzari nei panni di trequartista alle spalle di capitan Denis Pesaresi e Kerjota. Probabile formazione: Roberto, Bucari, Magi Galluzzi, Marini, Mori, Gambini, Mancini, Baldini, Lazzari, Kerjota, D. Pesaresi. Calcio d’inizio allo stadio "Bianchelli" oggi pomeriggio alle 15, arbitra il signor Federico Tassano di Chiavari.

Nicolò Scocchera