Vigor Senigallia, l'entusiasmo dei tifosi non si placa neanche nella torrida estate

La torrida estate senigalliese non placa affatto l’entusiasmo dei tifosi rossoblu. I social continuano ad essere una vivace piazza virtuale nella quale scambiarsi opinioni a tinte rossoblu così come per le vie del centro, tra una chiacchiera e l’altra, la Vigor è un argomento di discussione molto gettonato. Sembra regnare l’ottimismo, la piazza sta apprezzando il lavoro svolto dalla dirigenza, intenzionata ad allestire una formazione giovane e spregiudicata. A breve inizierà la preparazione e di sicuro i tifosi non faranno mancare il proprio sostegno. Indubbiamente il club si aspetta un’ottima risposta in termini di abbonamenti, forse è ancora prematuro parlarne, ma la squadra ha mantenuto un’identità senigalliese e questo è un aspetto estremamente apprezzato.