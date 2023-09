Vigor Senigallia, un girone di ferro Tante blasonate e le novità laziali

Le marchigiane di Serie D finiscono nel girone F, quello di ferro.

Stesso raggruppamento degli ultimi anni con qualche novità: una romagnola, il Riccione, e nuove laziali al posto di: Cynthialbalonga, Trastevere ed Ardea approdate nel girone con sarde e campane. Da domenica 10 settembre le marchigiane se la vedranno con le pari categoria abruzzesi, molisane, laziali oltre a una romagnala ed il Matese, unica campana inserita nel girone F.

Un torneo estremamente impegnativo, composto da formazioni che conoscono molto bene la categoria e alcune blasonate neopromosse con ambizioni degne della loro storia. Sono 5 le società di casa nostra ai nastri di partenza e tra le più ambiziose spicca la Sambenedettese. Il nuovo progetto del presidente Massi sembra aver spazzato via quelle nubi dense di negatività che negli ultimi tempi avevano oscurato la passione dei tifosi rossoblu. Già, perché se a San Benedetto del Tronto la passione non è mai venuta meno, negli ultimi tempi c’era poca fiducia.

Sta per iniziare una storia diversa e se questi due ingredienti, fiducia e passione, andranno di pari passo, al "Riviera" saranno guai per tutti. Si respira un’atmosfera ben diversa invece a Fano… Dopo il successo nei playoff della passata stagione, l’estate si è rivelata piuttosto complicata. Se l’Alma non vede l’ora di scendere in campo per scrollarsi di dosso le preoccupazioni, a pochi chilometri dalla riviera c’è un altro club che freme, ma di entusiasmo. Si tratta del neopromosso Fossombrone. Sotto l’attenta regia di mister Fucili, la società ha confermato il gruppo che ha trasformato il sogno promozione in realtà. Tornando sulla costa c’è la Vigor Senigallia, la vera rivelazione della passata stagione. La compagine di Clementi ha sfiorato la promozione in Serie C da neopromossa, quest’anno ci sono tutti i presupposti per continuare a stupire. Il gruppo è lo stesso, la società ha trattenuto Kerjota e l’entusiasmo della piazza è tangibile. L’ultima tappa di questo viaggio nelle Marche si chiude ad Ascoli, con l’ Atletico. Altra neopromossa, da anni protagonista in Eccellenza, può sorprendere anche in D.

Poi ci sono le le altre, Chieti, L’Aquila ed il Campobasso di mister Mosconi partono tra le favorite insieme alla Samb, blasone, tradizione e un mercato sontuoso per giocarsi la promozione tra i professionisti. Sora, Tivoli, Real Monterotondo e United Riccione invece sono le altre novità di un girone che fa già venire i brividi.

Ecco il girone F: Alma Juventus Fano, Atletico Ascoli, Avezzano, Campobasso, Chieti, Forsempronese, L’Aquila, Matese, Real Monterotondo, Roma City, S.Nicolo’ Notaresco, Sambenedettese, Sora, Termoli, Tivoli, United Riccione, Vastogirardi, Vigor Senigallia.

Nicolò Scocchera