Vigor Senigallia, un pokerissimo a Tivoli. Conquistato il terzo posto in classifica

: Vento 5,5, Spirito 5,5, Savi 5, Valentini 5,5, Ruci 5, Iurgens 6, Pellegrini 5,5 (50′ Panaioli 6), Traditi 5,5 (50′ Santarelli 5,5), Cruz Da Oliveira 6 (73′ Recchiuti 6), Pedrini 5,5 (50′ Camilli 6), Maurizi 5,5. All. Pascucci 5,5

VIGOR SENIGALLIA: Sarti 6, Scheffer 7, Bucari 6,5 (58′ Mori 6), Marini 6,5, Gambini 6, Magi Galluzzi 7, Kerjota 7 (62′ Vrioni 6), Mancini 6,5 (64′ Pierpaoli 6), Broso 6 (82′ Subissati SV), Baldini 7, Serfilippi SV (2′ Balleello 7,5). All. Clementi 7

Arbitro: Graziano di Rossano Calabro

Reti: 45′ Scheffer, 47′ pt Baldini; 48′ Balleello, 60′ Kerjota, 92′ Balleello

Note: al 34′ Broso calcia alto un rigore; al 35′ espulso Ruci per proteste

Una Vigor Senigallia esagerata rifila una manita al Tivoli. Allo stadio "Olindo Galli" finisce con un roboante 5-0 per i rossoblu che si confermano più forti delle assenze e dei problemi, centrando la terza vittoria consecutiva in campionato: con questi tre punti la squadra di Clementi aggancia Chieti e Campobasso al terzo posto a quota 16, a un punto dalla seconda piazza del Fossombrone e a -5 dalla vetta.

La gara. Mister Clementi deve far fronte a numerose assenze (out Capezzani, Alessandroni, D’Errico e Bartolini), con la sfortuna che sembra non voglia abbandonare i rossoblu: dopo pochi secondi gli ospiti devono rinunciare anche a Serfilippi che viene sostituito da Balleello.

La Vigor, però, si dimostra più forte di tutto e sin dal calcio d’inizio gestisce i ritmi di gara pur senza sfondare.

La sfida si infiamma in chiusura di primo tempo: rigore in favore di Senigallia per un tocco di braccio di Ruci, sul pallone si presenta Broso che però calcia malamente. Il Tivoli poi resta in inferiorità per la doppia ammonizione proprio a Ruci, spalancando le porte alla Vigor che piazza un uno-due mortifero.

Ci pensa Scheffer a sbloccare l’equilibrio, seguito due minuti dopo da Baldini che sigla lo 0-2 che accompagna le squadre a riposo. Un sussuolto che di fatto cambia il volto della partita.

Nella ripresa il monologo rossoblu prosegue: traversone dalla destra per Balleello che al volo insacca il tris che di fatto già chiude i conti. Il resto del secondo tempo è un monologo della Vigor Senigallia che sfrutta a piacimento la superiorità numerica: arriva anche il poker di Kerjota, abile ad insaccare con un bel diagonale mancino.

Il Tivoli prova a salvare l’orgoglio nel finale, ma Recchiuti si supera con due interventi da applausi: al 90’ arriva poi la manita, con Balleello che trova la sua doppietta personale per il 5-0 definitivo che fa esplodere la festa dei tifosi rossoblu presenti. Da segnalare, infine, l’infortunio di Bucari che esce anzitempo ed intasa ancor di più un’infermeria al limite del pienone.

Insomma un bel segnale per la Vigor Senigallia che agguanta il podio della classifica del girone (ora è terza) e si prepara alla prossima partita in casa contro il Roma City in programma domenica in vista poi del derby che vedrà contrapposta la formazione di mister Clementi conto il Fano.