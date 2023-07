Vigor, si riprende con la partitella in famiglia "C’è tanto potenziale, bene anche i giovani"

VIGOR ROSSA

5

VIGOR BIANCA

1

VIGOR ROSSA: Alessandroni, Sheffer, Bucari, Magi Galluzzi, Agarbati, Ruani, Pierpaoli G., Mancini, Casagrande, D’Errico, Balleello.

VIGOR BIANCA: Sarti, Bartolini, Mori, Marini, Tomba, Serfilippi, Kerjota, Gambini, Baldini, Vrioni, Pesaresi

RETI: due reti Sheffer (R), due reti Balleello (R), Pesaresi (B), Ruani (R).

NOTE: subentrati Subissati, Mezzanotte, Pruccoli, Sabbatini, Pierpaoli L.

La Vigor corre, gioca a memoria e già diverte. Lo staff tecnico ha deciso di ripartire dalle buone abitudini: la tradizionale amichevole in famiglia. Un test utile per valutare lo stato di forma della squadra al termine della prima settimana di preparazione. Sorprendente il numero di tifosi accorsi sugli spalti (circa un centinaio) nel corso della calda mattinata di ieri. Indubbiamente c’è euforia, tantissima curiosità e il calore degli appassionati permette al gruppo di lavorare con ancor più entusiasmo.

Tornando alle questioni di campo: il primo gol lo segna il neo acquisto Sheffer, molto vivace e ispirato. Il ragazzo sembra essersi calato alla perfezione nella filosofia di gioco di Aldo Clementi. Lorenzo Capezzani invece non ha preso parte alla partitella in famiglia. Motivi precauzionali, il centrocampista ex Fano sta recuperando dall’infortunio all’adduttore rimediato nella passata stagione.

"Capezzani è molto più avanti di quanto pensassi, tuttavia ho preferito lasciargli un paio di giorni di riposo per completare al meglio il recupero - afferma il tecnico della Vigor Clementi -. Non ha preso parte a questo primo test, ma è evidente che un giocatore del genere alza enormemente il tasso tecnico del centrocampo. Sheffer invece ha mostrato miglioramenti notevoli nel corso della settimana. Questo ragazzo ha un potenziale enorme, un gran passo, forza fisica, un vero valore aggiunto". È una Vigor con tanti giovani e in questa prima uscita non hanno deluso le aspettative. Positivi Balleello, autore di una doppietta, Agarbati e Ruani, centrocampista classe 2003 in prova dall’Ancona, anche lui a segno. "Balleello non finisce mai di sorprendermi - conclude il mister -. Sono felice di averlo ritrovato, è un altro elemento con ottimi margini di crescita. Positivo anche Agarbati, reattivo e sempre attento. Ruani invece è un ragazzo in prova, è arrivato con ottime referenze e mi sta piacendo. Ha personalità, ottimi spunti: può essere un’aggiunta interessante. Lo stiamo valutando".

Unica nota stonata, l’infortunio rimediato da Vrioni: un brutto colpo alla testa dopo una caduta scomposta: accompagnato in ospedale per accertamenti. Nessuna conseguenza e a giorno tornerà a disposizione.

Nicolò Scocchera