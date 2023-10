Vigor, tre settimane nere: "Falcidiati dagli infortuni"

Tre settimane difficili, tre come le sconfitte maturate in questo lasso di tempo. Le debacle contro Chieti, L’Aquila e Campobasso hanno emesso un verdetto: la Vigor, a oggi, non è in grado di competere con le prime. Lo dicono i numeri, sei gol subiti e nessuno siglato in questo periodo infernale, lo dice l’atteggiamento: la squadra di Clementi ha smarrito grinta, lucidità e quello spirito di sacrificio che aveva fatto la differenza nella passata stagione. Pochi si sarebbero aspettati un ruolino di marcia così deludente dopo anni di successi e imprese. Al momento però a Senigallia la realtà è questa, ai vigorini serve un cambio di rotta e soprattutto un freno ai continui infortuni che stanno decimando la rosa di Clementi. "Non mi sono mai aggrappato agli errori arbitrali o agli infortuni per giustificare le nostre sconfitte, oggettivamente però stiamo vivendo un periodo sfortunatissimo – afferma il ds vigorino Roberto Moroni –. Non abbiamo mai perso tre partite di fila, di certo non siamo brillanti, ma giocare contro le più forti del girone senza sette titolari non è semplice per nessuno". "Non sono affatto preoccupato per l’andamento del campionato, siamo ancora agli inizi – continua il dirigente della Vigor –. Mi destabilizzano molto di più questi infortuni a pioggia". L’usura del campo può essere una spiegazione? La voce si era fatta insistente tra alcuni tifosi, eppure Moroni non sembra dar peso a questa teoria. "Abbiamo fatto dei controlli ed il manto sintetico del Bianchelli non è affatto usurato – continua Moroni –. Non sempre ci sono dei colpevoli, temo si tratti solo di sfortuna". I tifosi sono rimasti accanto alla squadra, ma pretendono delle risposte sul campo. Anche su questo aspetto Roberto Moroni appare fiducioso. "Non c’è stata alcuna contestazione a Campobasso, bensì l’ennesima dimostrazione di amore nei confronti di questi colori – conclude il ds rossoblù –. La Vigor in questi anni ha saputo costruire e conservare un patrimonio imprescindibile, ovvero l’entusiasmo della piazza che giornata dopo gironata si è trasferito alla squadra. Nessuno deve sentirsi appagato, ci aspettiamo da tutti una gran voglia di riscatto". Qualche buona notizia però c’è: l’infortunio di Capezzani appare meno grave del previsto. Non si tratterebbe neppure di uno stiramento bensì di un’ infiammazione. Serviranno accertamenti, ma è pur sempre una buona notizia da cui ripartire.

Nicolò Scocchera