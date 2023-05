Vigor, ultimo atto da non fallire Arriva il Fano, in palio c’è la gloria

Tutti riuniti in cerchio intorno a Clementi poi un lungo applauso. Si chiude così l’ultimo allenamento della Vigor. Sotto il cielo plumbeo di Senigallia, i rossoblu non perdono il sorriso: si prova a sdrammatizzare, ad esorcizzare la tensione, limando gli ultimi dettagli in attesa della gara che sancirà la fine di un cammino momorabile.

"Ogni giorno, in ogni allenamento questa squadra mi ha messo di buon umore – dice l’allenatore della Vigor Clementi -. E’ stato un percorso meraviglioso, ho ringraziato questi ragazzi perché ho sempre riscontrato serietà, correttezza, passione e professionalità. Il mio grazie va oltre i risultati".

In palio non c’è una promozione diretta, in compenso c’è una gran voglia di chiudere in bellezza e di confermare la propria superiorità.

"Per quello che può valere ci giochiamo comunque una finale – afferma il tecnico della Vigor -. Affronteremo una squadra in forma che cammin facendo ha trovato sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi. E’ un finale elettrizzante, due società storiche, due tifoserie importanti quindi anche l’aspetto emotivo avrà un peso".

Nella Spiaggia di Velluto si continua a parlare di Vigor, è atteso il pubblico delle grandi occasioni come dimostra l’ottimo andamento della vendita dei biglietti. Oltre 700 prevendite sono state staccate nei punti vendita di Senigallia fino a sabato mattina. La Vigor deve reggere la pressione ed evitare le vertigini che l’hanno travolta nella sfida di Montegiorgio qualche settimana fa.

"Dopo ottime prestazioni, a Montegiorgio si è vista una Vigor irriconoscibile – aggiunge il mister -. Attraverso queste partite si cresce, anche se ad alcuni ragazzi abbiamo chiesto di farlo molto in fretta. Posso solo augurarmi che anche le delusioni vadano ad arricchire il bagaglio di esperienze dei miei giocatori".

La partita si sta vivendo con trepidazione, anche fuori dalle mura dello stadio, perciò è doveroso raccomandare comportamenti responsabili.

"Mi auguro che tutte le misure di sicurezza, seppur necessarie, alla fine risultino inutili – conclude Aldo Clementi -. La cultura dello stadio non è e non deve essere violenza, quindi intelligenza, rispetto e buon senso non possono mancare. E’ la quarta volta che affrontiamo il Fano quest’anno, c’è sempre stato equilibrio, agonismo e correttezza in campo. Spero che questo atteggiamento sia un modello anche fuori. Al di là degli interpreti e delle rivalità, ho sempre ammirato il Fano e sono felice di poterli affrontare in finale". Clementi può contare sulla rosa al completo. Oggi alle 16, il signor Totaro della sezione di Lecce darà il via all’ultimo capitolo di una stagione che è già entrata nella storia vigorina.

VIGOR (4-3-3): Roberto, Tomba, Marini, Magi Galluzzi, Bartolini, Mancini, Gambini, Baldini, Kerjota, Pesaresi D., Balleello. All. Clementi