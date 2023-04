Vigor, un buon punto prima della finale

cagliese

ESE: Pifarotti, Bianchi (12’ st Arcangeletti), Balla (41’ st Corazzi), Mascellini, Ciampiconi, Brunelli, Romitelli (23’ st Guion), Pieretti, (28’ st Gaggiotti), Ciacci A. (17’ st Caselli), Bucefalo A., Ciacci R. Panchina: Paolucci, Romani, Bucefalo S., Genghini. All. Bettelli

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Malaccari (28’ st Rombini), Calligari, (15’ st Gasparini), Gioielli, Marconi, Santoni M., Terrè, Ballarini (41’ st Arifi), Altobello, Mosca (15’ st Baccarini), Grajaa. Panchina: Flumini, Santoni R.. Borbotti, Taddei, Gasparrini. All. Manisera

Arbitro: Gasparri di Jesi

Reti: 17’ pt Ciacci R., 30’ pt Altobello

Un punto per la Vigor Castelfidardo (attesa mercoledì dalla finale di Coppa Italia di Promozione contro la Civitanovese a Senigallia) dalla sfida di Cagli. Due gol ed emozioni che non mancano. Sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Ciacci non riuscendo poi a sfruttare un paio di buone occasioni (tra cui una traversa di Bucefalo). Il pareggio ospite porta la firma di Altobello.