Vigor, un finale in bellezza "Vogliamo dare il massimo"

La Vigor vuol chiudere al meglio. La gara di domenica contro l’Alma Juventus Fano non regalerà la promozione diretta in Serie C, ma può essere l’ennesima soddisfazione di una sorprendente stagione.

Mister Clementi chiede ai suoi massima concentrazione, nella speranza che la tensione, già accusata in occasione della sfida di Montegiorgio un paio di settimane fa, non giochi brutti scherzi.

Contro il Cynthialbalonga si è rivista la vera Vigor, un bel segnale in attesa dell’ultimo capitolo di questo splendido torneo.

Vigor ed Alma riflettono due tipologie di calcio completamente diverse, due stili di gioco efficaci e vincenti, seppur differenti tra loro. Il tecnico rossoblu Clementi contro Mosconi, rivali in campo, ma accomunati da grande rispetto e stima reciproca.

"Tatticamente ci sono delle nette differenze tra noi ed il Fano, sarà una sfida molto combattuta e di sicuro una gran bella partita – conferma Andrea Lazzari,talentuoso centrocampista vigorino –. Possiamo chiudere in bellezza questa stagione così entusiasmante, siamo carichi e vogliamo fare bella figura. Per quanto riguarda i tifosi, non credo sia necessario fare un appello agli appassionati senigalliesi. Nel corso dell’anno ci hanno sempre sostenuto in tutti i campi con calore e passione, sono sicuro che domenica al Bianchelli ci sarà una bellissima cornice di pubblico, un’atmosfera degna di una finale. Saranno in tanti, pronti a trascinare la Vigor anche in quest’ultima appassionante sfida".

Intanto la società senigalliese comunica importanti novità in particolare sul fronte della sicurezza nello stadio. Il match desta qualche preoccupazione, perciò il livello di attenzione da parte delle forze dell’ordine sarà altissimo.

"Al termine della riunione con le autorità di pubblica sicurezza tenutasi nella mattinata di ieri – fa sapere con una nota la Vigor Senigallia – la società informa e ricorda che domenica, giorno della gara: il botteghino del settore ospiti resterà chiuso. A tal proposito il club specifica che non saranno venduti biglietti a residenti di Fano nel botteghino riservato ai tifosi della Vigor. Non solo, lo stadio "Bianchelli" e l’area antistante, saranno videosorvegliate e videoregistrate prima, durante e dopo l’incontro. Infine, in tutti i settori dello stadio sarà presente un punto di ristoro. Si sottolinea a tal proposito che, una volta entrati nel proprio settore, non sarà consentita l’uscita temporanea".

