Vigor, un testa-coda che nasconde insidie

La sconfitta di Chieti brucia ancora, ma c’è voglia di riscatto. La riscossa della Vigor passa di nuovo per l’Abruzzo, domenica alle 15 infatti i rossoblu di Clementi riceveranno al "Bianchelli" il Notaresco.

I prossimi avversari dei vigorini non stanno vivendo una stagione semplice come testimonia la classifica: il penultimo posto in coabitazione con il Termoli preoccupa l’ambiente abruzzese, quindi la gara di Senigallia può rappresentare una svolta per iniziare la risalita.

Se l’ultimo turno di campionato è stato fatale per la Vigor, al Notaresco non è andata meglio: la netta sconfitta casalinga contro il Vastogirardi è un passo falso che va cancellato presto. "Sarà una partita estremamente dura e complicata, il Notaresco è reduce da una sconfitta pesante – afferma l’attaccante rossoblu Sabah Kerjota –. Anche noi siamo in cerca di riscatto, mi aspetto una bella partita tra due squadre che non si accontenteranno, anzi proveranno in tutti i modi a cercare i tre punti. Purtroppo la sconfitta di Chieti fa ancora male, ma questo gruppo ha dimostrato di saper reagire dopo una battuta d’arresto. Sono certo che non deluderemo i nostri tifosi".

Testa al campionato, ma anche al mercato. Nella giornata di ieri infatti la dirigenza vigorina ha ufficializzato l’arrivo di Davide Balleello, attaccante classe 2005 in prestito dal Pescara. In realtà si tratta di un gradito ritorno nella Spiaggia di Velluto: Balleello infatti è senigalliese. Dopo aver mosso i primi passi nei campi da gioco della sua città si trasferisce in Abruzzo per poi passare al Bologna. Nella città delle torri conquista lo scudetto Under 17, prima di tornare nella Primavera del Pescara. Oggi fa il suo rientro a casa e di certo sarà un’arma in più per Aldo Clementi che potrà beneficiare del talento di un ragazzo molto giovane, ma con una notevole esperienza in prestigiosi campionati giovanili. Archiviato il mercato continua il servizio prevendita dei biglietti che terminerà domenica mattina alle ore 10.

Come d’abitudine i tagliandi sono acquistabili nelle edicole Fioretti e Quilly’s di Senigallia con i seguenti prezzi: Curva 10€, Tribuna Laterale 15€, Poltroncine 20€. Ingresso gratuito per gli under 14 e per tutti i tesserati rossoblu. Il settore Gradinata sarà aperto e riservato ai tifosi ospiti che potranno acquistare il proprio tagliando al prezzo di 10€ domenica ai botteghini.

Nicolò Scocchera