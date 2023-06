Vigor, una conferma dietro l’altra Resta in rossoblu anche Bartolini

La settimana della Vigor inizia con un’altra graditissima conferma. Luca Bartolini vestirà la casacca rossoblu anche il prossimo anno. Il laterale mancino mette nero su bianco l’accordo con il club senigalliese dando così inizio al suo terzo anno di Vigor. Stagioni ricche di soddisfazioni, come la promozione in Serie D ed il secondo posto nel campionato appena concluso, ma non prive di difficoltà. Il percorso di Bartolini nella Spiaggia di Velluto è stato spesso condizionato dagli infortuni, alla fine però Luca si è preso quella fascia, con pazienza e lucidità ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori terzini in circolazione. Mister Clementi ha sempre creduto in lui, lo ha atteso con fiducia e questa conferma lo dimostra.

"Ricominciare con questa maglia significa molto per me – afferma Luca Bartolini -. Devo molto alla Vigor, la società ed il mister mi hanno aspettato nonostante gli infortuni e questa conferma dimostra che sono riuscito a portare il mio contributo alla causa rossoblu. Non aspettavo altro, attendevo solo la chiamata della Vigor, sono davvero carico". Anche nell’ultimo torneo gli infortuni hanno limitato Bartolini, tuttavia nella seconda parte di stagione è riuscito a trovare ritmo e condizione, ingredienti fondamentali che gli hanno permesso di tornare ad alti livelli. Sarà un campionato difficile, l’esterno vigorino ne è consapevole, ma le motivazioni non mancano. "Ci aspetta un campionato complicato, le squadre ci conoscono, dobbiamo farci trovare pronti – conclude il difensore -. E’ sempre difficile ripetersi, ma il nostro obiettivo è migliorare anno dopo anno". Dopo Denis Pesaresi, D’Errico, Marini ed ovviamente mister Clementi, ecco il rinnovo di un altro pilastro rossoblu. La Vigor va di corsa, nelle prossime ore sono attese altre importanti novità.

Nicolò Scocchera