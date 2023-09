Vigor, una vittoria pesante Bartolini la chiave del match

Vittoria pesante e convincente. Sembrava utopia sino a pochi giorni fa, invece Clementi è riuscito a cambiare volto alla sua Vigor.

Lo ha fatto sperimentando, adattandosi agli imprevisti e tra le novità più interessanti c‘è senza dubbio lo spostamento nella linea dei centrocampisti di Luca Bartolini.

"Il mister ha provato questo nuovo assetto martedì scorso - dice Bartolini, uno dei fedelissimi di Clementi -. Avevo piacere di mettermi alla prova in altre zone del campo, sicuramente in posizione più avanzata ho meno pensieri difensivi. Testare ruoli diversi è sempre stimolante".

L‘esterno rossoblu si sofferma anche sul peso specifico di questo primo successo contro il Termoli, una vittoria che cancella i malumori post derby.

"Volevamo questi tre punti dopo la dolorosa sconfitta in Coppa contro il Fano - continua Bartolini -. È un buon inizio, abbiamo battuto una squadra davvero forte: pochi in Serie D possono contare su Esposito, Vitiello ed Hernandez".

La soddisfazione per i primi tre punti messi in cassaforte è enorme, tuttavia c‘è un‘altra questione che interessa i tifosi rossoblu: il mercato.

Nonostante la convincente vittoria contro il Termoli, l‘assenza di Denis Pesaresi non è passata inosservata. Il centravanti di Senigallia non è sceso in campo per evitare spiacevoli ricadute, l‘infortunio al polpaccio sembra superato, ma è bene andarci cauti.

Ci ha pensato Balleello a vestire i panni di centravanti: la prova è stata positiva, ma di strada da fare ce n‘è ancora tanta.

Non è certo un discorso di capacità, Balleello è un patrimonio che la Vigor non vuol sacrificare. Il ragazzo ha mostrato di avere una certa confidenza con il gol, eppure il ruolo di sostituto di Pesaresi sembra limitarlo un po‘.

Ecco dunque la parola magica per risolvere la situazione… Mercato. Un capitolo che la società ha chiuso con fermezza, ma si sa, se si dovesse presentare qualche occasione il ds Moroni non esisterebbe ad intervenire.

L‘occasione giusta potrebbe materializzarsi molto prima del previsto. Nel post partita si sono fatte largo voci insistenti in merito ad un interessamento per Broso, l‘attaccante ex Fano è svincolato, ma ha esperienza e talento da vendere. Sono stati fatti anche i nomi di Sivilla e Fall, ma non ci sono riscontri concreti.

Di sicuro il club sembra intenzionato ad inserire in rosa un giocatore già pronto a dar man forte a Pesaresi e Broso sembra essere l‘uomo giusto.

"Siamo soddisfatti della prestazione - afferma il ds Moroni - abbiamo battuto una squadra molto valida e questo è un ottimo punto di partenza. Per quanto riguarda gli acquisti, posso solo dire che stiamo monitorando il mercato degli attaccanti. Il tempo è poco, ma non abbiamo l‘assillo di prendere una punta. Se nelle prossime ore dovesse presentarsi un‘occasione interessante la coglieremo".

Nel prossimo turno, la Vigor si batterà contro il Notaresco, ma la gara sarà disputata a porte chiuse in campo neutro visto che gli abruzzesi hanno una squalifica da scontare. La destinazione più probabile è Silvi Marina.

Nicolò Scocchera