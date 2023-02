Vigor, un’occasione persa Ora testa al Trastevere

Il pareggio di Tolentino ha il sapore di un’occasione persa. Sembra un giudizio severo alla luce del sontuoso campionato che la Vigor Senigallia ha disputato sin qui, eppure alcuni tifosi non hanno nascosto la propria delusione. In un torneo competitivo come la Serie D anche un pareggio fuori casa può essere prezioso, specie in un derby, di sicuro però gli appassionati senigalliesi si aspettavano una Vigor più arrembante e spregiudicata. Il sapore amaro della chance sprecata assume dimensioni notevoli se si analizzano i risultati delle dirette contendenti dei rossoblu: il Pineto infatti non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro la Sambenedettese, gioisce invece il Trastevere che ha battuto con un rotondo 2-0 il Vastogirardi portandosi a sole 3 lunghezze dai vigorini. Le proporzioni lievitano ulteriormente se si considera il fatto che il Tolentino ha chiuso la gara in 9 uomini. La Vigor è apparsa poco incisiva al cospetto di una formazione viva e combattiva nonostante la classifica preoccupante che vede i cremisi in fondo alla graduatoria. Il Tolentino ha pienamente meritato il punto che ha conquistato. Le assenze di Baldini, Magi Galluzzi e Denis Pesaresi possono aver inciso, ma queste giustificazioni non interessano al tecnico ed al gruppo squadra.

"Che sarebbe stata una partita molto dura, in un campo difficile lo sapevamo e così è stato – afferma Matteo Perri, tra i più propositivi della squadra di Clementi -. Ci è mancata un po’ di lucidità, la superiorità numerica non ci ha spianato la strada, siamo stati troppo frettolosi e confusionari. Abbiamo perso una buona occasione non c’è alcun dubbio, ma non facciamo drammi, siamo ancora nelle posizioni che contano ed il campionato è lungo. La Vigor ha dimostrato di non perdersi mai d’animo, domenica sono certo che faremo bella figura in una sfida cruciale per il proseguo della stagione".

Nulla è precluso, domenica prossima il Trastevere approderà nella Spiaggia di Velluto per completare l’aggancio, la Vigor invece cercherà di estromettere definitivamente i laziali dalla corsa verso la vetta. Drammatizzare un pareggio maturato in un campo sempre molto ostico sarebbe inopportuno. La Vigor non ha certo iniziato questa avventura in Serie D per vincere il campionato, ma è logico che l’aria di alta classifica ingolosisce una piazza appassionata come quella rossoblu che continua a credere in un sogno di vittoria. Un desiderio legittimo anche se inatteso visto che in questi anni la Vigor ha abituato bene un’intera città.

