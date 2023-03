Vince il Sassoferrato Genga e accorcia in attesa del big match

Oggi in programma il big match nel girone B di Prima Categoria. Filottranese contro Castelfrettese, prima contro seconda in classifica distanziate da solo quattro punti. In attesa ieri il Sassoferrato Genga è tornato al successo, di misura, contro la Labor: la vittoria per il ‘’Sasso’’ è griffata dalle realizzazioni di Ricci e Cossa. Il Sassoferrato Genga, terza forza del torneo, si riporta, almeno per una notte, a sei punti dalla vetta in attesa dello scontro tra le prime due della classe che si giocherà nel pomeriggio a Filottrano. Il Borgo Minonna consolida la quarta posizione imponendosi di misura sulla Real Cameranese in una partita con cinque gol in totale. Rinviata per lutto Castelbellino-Castelleonese. Nei risultati di ieri spicca la vittoria della Sampaolese a Chiaravalle. Poker del Villa Musone sul Monserra, mentre finisce in pareggio Staffolo-Montemarciano.

Prima Categoria, ottava giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Filottanese-Castelfrettese. Ieri: Borgo Minonna-Real Cameranese 3-2, Chiaravalle-Sampaolese 0-1, Sassoferrato Genga-Labor 2-1, Staffolo-Montemarciano 1-1, Villa Musone-Monserra 4-0. Rinviata per lutto: Castelbellino-Castelleonese. Prossimo turno: Castelbellino-Colle 2006, Castelfrettese-Staffolo, Castelleonese-Chiaravalle, Labor-Filottranese, Loreto-Villa Musone, Monserra-Real Cameranese, Montemarciano-Sassoferrato Genga, Sampaolese-Borgo Minonna.