Vince l’ultima della classe. Jesi non entra in partita

CIVITUS ALLIANZ

82

GENERAL CONTRACTOR JESI

71

CIVITUS ALLIANZ : Bugatti 17, Riva 11, Antonietti 11, Ambrosetti 7, Cucchiaro 10, Terenzi 8, Lurini 3, Brambilla 15, Campiello ne, Brescianini ne, Cernivani, Carr ne. All. Manuel Cilio

GENERAL CONTRACTOR JESI: Varaschin 12, Carnevale, Bruno, Filippini, Merletto 11, Nisi ne, Valentini 8, Rossi 11, Marulli 13, Casagrande 16. All. Marcello Ghizzinardi

Arbitri: De Ascentis (Cremona), Forni (Cervia)

Parziali: 18-11, 32-32, 60-53

Mai fidarsi delle apparenze: contro ogni pronostico l’ultima della classe, Vicenza, fa un sol boccone della peggior General della stagione, timida, confusionaria e, fondamentale, mai entrata in partita.

L’inizio della gara, è lo specchio di tutti i 40’: Vicenza super concentrata con Jesi in difficoltà su entrambi i lati del campo, la serie incredibile di errori al tiro sarà una costante per tutta la gara.

Prima minifuga Allianz e massimo vantaggio con i punti di Brambilla (18-9 al 7’). Preoccupa la percentuale da sotto (825 all’intervallo lungo) dei ragazzi di Ghizzinardi, a spezzare il digiuno provvidenziali i 5 punti di fila di Merletto a cavallo tra lo scadere del primo quarto e l’inizio del secondo, di Varaschin e Valentini i punti del meno 2 (20-18).

Nuovo allungo Allianz e vantaggio ripristinato +8 (28-20) al 14’ coni i canestri del neo arrivato Bugatti.

E’ il momento di Jesi che trova continuità in attacco, si infiamma Rossi, Varaschin, a segno finalmente da sotto (serataccia per Filippini, in piena crisi di rigetto), parziale 12 a 4 per la perfetta parità a 32 all’intervallo lungo con Vicenza che non paga pedaggio nonostante le 9 perse e l’18 dall’arco.

La partita si decide subito dopo il te, partenza lanciata, parziale di 12 a 0, con le bombe di Brambilla e Cucchiaro, Jesi a secco disarmata e incapace di una reazione degna di tale nome davanti alle folate dei padroni di casa (44-32 al 23’).

Quando Marulli (quante botte lasciate impunite) rompe il digiuno l’Allianz ha preso definitivamente il largo e tutta l’inerzia della gara (50-38 al 26’). Il perseverare degli errori orange in un finale da dimenticare vanificano gli acuti dall’arco di Valentini in apertura di ultimo quarto. Vince Vicenza, applausi meritati, alla General ombra di se stessa, la più brutta da inizio stagione, non resta che fare mea culpa. Sperando sia stato solo un episodio.

Gianni Angelucci