Vincenzo Maio, 14 anni, campione italiano di pugilato di Castelfidardo

Castelfidardo ha il suo nuovo campione di pugilato e la società fidardense Boxing club si conferma ai vertici della graduatoria nazionale. Si chiama Vincenzo Maio, ha 14 anni, è studente all’Ipsia di Osimo, e domenica ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria Schoolboy, categoria 50 chili, ai campionati nazionali che si sono svolti al Pala Eventi di Assisi. Già all’inizio del torneo il giovane pugile, assistito all’angolo dal maestro Andrea Gabbanelli, si era messo in evidenza tra i 50 giovanissimi atleti provenienti da tutta Italia, battendo ai punti gli atleti della Toscana e Lombardia, vittorie determinanti che in seguito gli ha fatto guadagnare la vetta della classifica. Unico marchigiano presente al torneo, a livello pugilistico Maio vanta una grande velocità sia nell’esecuzione dei colpi che nel gioco di gambe che gli consente spostamenti rapidissimi. Un pugile che riesce ad accorciare la distanza con il suo avversario in un batter d’occhio. Vanta colpi potenti come il gancio destro che è in grado di destabilizzare gli antagonisti. Dal 2021 il pugile fidardense ha iniziato a combattere e salire sul ring con allenamenti e match impegnativi. Dal lunedì al venerdì si allena in palestra per un paio di ore al giorno, coniugando lo studio e gli interessi personali. La medaglia d’oro si aggiunge a quella di bronzo conquistata da un’altra atleta della Boxing Club Castelfidardo, la 15enne Marta Kolodziej che si è piazzata terza nella graduatoria nazionale dei 57 chili nei campionati italiani categoria Junior disputato lo scorso maggio a Roseto degli Abruzzi.