Virtus-Fano, Baldini: "Siamo già in clima partita"

Domenica si comincerà a fare sul serio. Vigor - Fano è ormai alle porte, gruppo squadra e tifosi sono già in fermento. "Siamo già in clima partita – dice il centrocampista rossoblu Matteo Baldini –. Siamo molto concentrati, anzi non vediamo l’ora di scendere in campo. Mi aspetto una partita complicata, il Fano ha cambiato molto quest’anno, ma non è mai facile affrontarli. Probabilmente i carichi di lavoro si faranno sentire, di sicuro però la Vigor proverà ad esprimere il proprio gioco, insomma daremo il massimo. Confido nella spinta del Bianchelli, ci farebbe davvero piacere vedere tanta gente sugli spalti sin dal primo appuntamento ufficiale".

Sensazioni positive anche tra i nuovi arrivati: Mateo Sheffer è approdato quest’estate, ma è già carico a mille. "L’Alma è forte ed è un derby – dice l’ex Osimana –. La gente di Senigallia tiene tantissimo a questa sfida, lo so, me ne sono accorto subito. Io ed i miei compagni cercheremo di fare tutto il possibile per regalare la prima gioia stagionale ai nostri tifosi".

Intanto il club fa sapere che "il botteghino del settore ospiti resterà chiuso e al Bianchelli non saranno venduti biglietti a chi risiede nel Fanese. I tifosi ospiti potranno acquistare il tagliando in prevendita in questi punti vendita di Fano: Bar Giolla, Bar Polvere di Caffè e nel negozio Prodi Sport". Lo stadio e l’area antistante saranno videosorvegliate prima, durante e dopo l’incontro. In tutti i settori ci sarà un punto di ristoro, non sarà consentita l’uscita temporanea.

Nicolò Scocchera