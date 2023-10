"Vittoria di Jesi su Pontedera: il cuore rossoblu batte forte"

jesi

3

pontedera

1

PIERALISI : Girini (L2), Cecconi (L1), Pellegrini n.e., Pepa, Paolucci 12, Peretti 6, Castellucci 11, Marcelli n.e., Miecchi, Pomili 16, Milletti 12, Moretto 13, Ferrini n.e. All. Sabbatini

AMBRA CAVALLINI PONTEDERA: Casarosa S. (L1), Marocchini 1, Chericoni 2, Andreotti 6, Donati 10, Roni 10, Meini, Simoncini 7, Casarosa G. (L2), Melani, Fenili 3, Martelli n.e. All. Puccini

ARBITRI: Rapparini e Pentassuglia

PARZIALI:25-9, 25-13, 23-25, 25-19

Il cuore rossoblu batte forte e la Pieralisi lo dimostra prendendosi tre punti all’esordio. Jesi supera in quattro set Pontedera. Vittoria meritata per la formazione di Sabbatini scesa in campo con la giusta concentrazione dominando il primo set. Muro e servizio continuano a funzionare anche nel secondo parziale nella formazione di casa. Proprio un muro di Moretto porta al doppio vantaggio le jesine che subiscono il ritorno delle toscane nel terzo set. Si gioca sul filo dell’equilibrio, ma nel finale l’attacco del Pontedera ha la meglio. E’ battaglia anche nel quarto parziale, ma la pazienza e il muro fanno la differenza.