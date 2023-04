Vittoria in rimonta per i senza testa

3

MODUGNO

Parziali: 26-28, 25-19, 25-20, 25-16.

Arbitri: Almanza e Binaglia.

Vittoria in rimonta per Osimo, ma sono tre punti importanti per la formazione di Pascucci che continua la rincorsa al secondo posto (e non solo) che ora dista solo due punti vista la sconfitta di Molfetta. Anche la vetta non è lontana, solo tre lunghezze da Turi, prossimo avversario. La formazione senza testa intanto conquista la quinta vittoria consecutiva alla fine di una "partita complicata – racconta coach Pascucci –. Volevamo essere qui per giocarci le ultime due partite per qualcosa che conta. Ci siamo e ci proveremo fino alla fine". La formazione de La Nef Osimo: Vignaroli 7, Cremascoli 2, Di Bonaventura, Terranova 18, Chiarini M. 1, Sparaci, Chiarini G. 14, Angeloni, Bizzarri, Di Martino, Stella 21, Silvestroni 9, Paci. All. Pascucci.