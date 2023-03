"Vogliamo gente con le p... che lotti fino all’ultimo"

E’ un momento difficile, l’Ancona domani a confronto con la Carrarese avrà bisogno del supporto dei suoi tifosi. Lo sanno bene gli ultras della Curva Nord, quella parte di tifo più caldo e appassionato che non ha lasciato sola la squadra neanche pochi giorni fa a Sassari, sobbarcandosi una trasferta lunghissima tra pulmino, traghetto e nuovamente pulmino, due notti consecutive sul mare tra Civitavecchia e Olbia, per sostenere da vicino la squadra di Colavitto. E’ proprio la Curva Nord, infatti, ad aver diffuso nei giorni scorsi un appello chiaro a tutti i sostenitori dell’Ancona e ai propri fedelissimi, una dichiarazione d’amore indispensabile in questo momento: "Curva Nord Ancona chiama a raccolta tutta la tifoseria a stare unita e coesa con la squadra. Stiamo attraversando un periodo difficile sul campo e a tratti deludente, come a Sassari, dove i presenti meritavano ben altra prestazione, ma ciò non può degenerare nello sconforto generale. Con queste righe vogliamo far capire una volta per tutte che l’attaccamento alla maglia va oltre il risultato o la categoria, attaccamento che per anni, nei bassifondi del calcio italiano, abbiamo sempre dimostrato. E non smetteremo di certo oggi che abbiamo alle spalle una solida società che in maniera lungimirante vuole crescere passo dopo passo. Pertanto dobbiamo restare sempre uniti e sostenere la nostra amata Ancona fino all’ultimo minuto di questo campionato, perché siamo nati per questo e perché comunque è ancora tutto aperto. Così dovranno fare anche mister e giocatori: vogliamo gente con le palle che lotta su ogni pallone perché solo tirando fuori gli attributi si possono vincere certe battaglie. Mancano quattro finali, noi ci crediamo e dobbiamo farlo tutti insieme. Fino all’ultima battaglia. Avanti dorici, tutti allo stadio!".