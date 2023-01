"Voglio una Ristopro cinica A Empoli sarà una gara dura"

Si è conclusa con una meravigliosa vittoria il girone d’andata della Rostopro Fabriano con l’ultimo turno disputato contro la Goldengas Senigallia. Fabriano lo ha vinto con merito battendo gli ospiti per 93-73 grazie a un allungo firmato soprattutto nell’ultimo quarto con un break di 25-10. I ragazzi di coach Daniele Aniello, senza Petracca, hanno messo in condizione cinque atleti di andare in doppia cifra e di superare gli avversari con uno sprint finale e con una prova di carattere che contraddistingue la formazione fabrianese in questa stagione. Su tutti l’incredibile prova di Stanic (23 punti e 8 assist) sempre più leader della società cartaia, quindi Verri (20), Centanni (17), Papa che oltre a realizzare 15 punti ha conquistato 13 rimbalzi e Gulini (10). A metà campionato Fabriano è al terzo posto con 20 punti (10 vinte e 4 perse), ma è fuori per due punti dalla coppa Italia. La kermesse. Nell’anticipo di sabato affronterà l’Empoli che in quindici gare ha raccolto ben poco del potenziale che ha disposizione. "Ad Empoli sarà molto dura – esordisce così coach Aniello – perché è un campo molto ostico e vincere sarà difficile. Hanno cambiato il playmaker Idalco con Costa rispetto la partita di andata, hanno un nucleo di ragazzi under interessanti e molti punti di riferimenti chiari come gli esterni Antonini e Casella e tra i lunghi con Obinna Nwokoye e Sesoldi. E’ una squadra – continua – che cercherà di fare una partita iper aggressiva, proverà a mischiare le carte alzando un po’ la difesa. Noi dobbiamo essere capaci di resistere soprattutto nei primi secondi difensivi quando ci attaccano, di essere solidi e cinici anche in attacco". "Giocheremo questa trasferta ancora incompleti – conclude – ma questo non ci deve fermare, dobbiamo andare ed Empoli per disputare un’ottima partita e portare a casa i due punti".

Angelo Campioni