Volata per il primo posto, Castelfidardo sfida la capolista L’Osimana ospita la Forsempronese

Si riparte nel massimo campionato regionale dopo le festività pasquali ed è una penultima giornata alquanto interessante. Perché Castelfidardo e Osimana potrebbero giocare un ruolo importante per la volata per il primo posto che significa promozione diretta in D. I fidardensi – invischiati in piena zona playout e reduci da tre pareggi consecutivi – scenderanno domani sul campo della capolista Atletico Ascoli, questi ultimi rivitalizzati dall’arrivo in panchina di mister Sergio Pirozzi. L’Atletico potrebbe festeggiare il salto in quarta serie con una giornata di anticipo se dovesse vincere contro i fidardensi e la Forsempronese – distante un punto dalla vetta – tornasse a casa a mani vuote da Osimo. Perché al Diana si giocherà l’ennesimo big match della stagione con la Forsempronese che non vorrà farsi sfuggire però il sogno D. La squadra di Fucili non sarà sola: i tifosi stanno organizzando un pullman. Tre punti di vitale importanza anche per l’Osimana che vorrà vendicare la sconfitta di misura dell’andata, ma soprattutto non vorrà perdere di vista il treno playoff visto che gli spareggi promozione per la formazione giallorossa distano solo una lunghezza. Ormai sfuggiti invece a una Jesina di scena sul campo della Sangiustese. Scontro da brividi come ormai succede da settimane per il Marina condannato a vincere (e a sperare in un risultato negativo del Chiesanuova) sul campo dell’Atletico Gallo per continuare la rincorsa ai playout. Spareggi salvezza che attendono il Fabriano Cerreto che domani ospita un Chiesanuova su di morale dopo la vittoria nella precedente giornata contro l’Osimana, un successo che ha rilanciato le speranze di cogliere la salvezza diretta per la formazione maceratese. Il programma. Eccellenza, 14ª giornata di ritorno. Domani (ore 16:30): Atletico Gallo-Marina, Atletico Ascoli-Castelfidardo, Fabriano Cerreto-Chiesanuova, Montefano-Urbino, Osimana-Forsempronese, Maceratese-Porto Sant’Elpidio, Sangiustese-Jesina, Valdichienti Ponte-Atletico Azzurra Colli. Classifica: Atletico Ascoli 50; Forsempronese 49; Montefano e Atletico Gallo 45; Atletico Azzurra Colli 44; Osimana e Urbino 43; Valdichienti Ponte 41; Jesina 40; Maceratese 37; Sangiustese 34, Chiesanuova 33; Castelfidardo 31; Fabriano Cerreto 25; Marina 21; Porto S.Elpidio 11.