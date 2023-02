Volley, nella B maschile spicca il derby di Osimo contro Castelferretti

E’ derby oggi pomeriggio a Osimo dove i senza testa ospiteranno Castelferretti. Quest’ultimi nell’impegno infrasettimanale hanno conquistato la prima vittoria del nuovo anno che mancava in casa da fine novembre. Un 3-0 casalingo rifilato ai giovani della Lube Civitanova. I biancoazzurri soffrono solo nel primo set vinto ai vantaggi, poi nei restanti parziali fanno valere la loro maggior continuità chiudendo la sfida 3-0 (26-24 25-19 25-22 ). Ancona in campo il 1° marzo in casa contro la Lube. Il programma (17^ giornata). B maschile (girone E). Oggi: Osimo-Castelferretti (ore 17:30), Volley 79 Civitanova-Potentino, San Giovanni in Marignano-Molfetta, Castellana Grotte-Montorio. Domani: Loreto-Macerata (ore 17), Modugno-Turi. 010323 (ore 21): Ancona-Lube Civitanova. Classifica: Molfetta 45; Turi 40; Osimo 36; Potentino 33; macerata e Ancona 28; Castelferretti 26; Montorio 23; Modugno 18; Loreto 16; San Giovanni in Marignano 15; Lube Civitanova 12; Volley 79 Civitanova 9; Castellana Grotte 7. B1 femminile (girone D), 17^ giornata. Oggi: Tieffe Modena-Bologna, Volley Modena-Ravenna, Imola-Cesena, Campagnola Emilia-Clementina (ore 18), Jesi-Corridonia (ore 18), Forlì-Altino. Riposerà: Trevi. Classifica: Bologna 40; Altino 37; Imola 27; Ravenna 25; Forlì e Corridonia 24; Trevi 22; Campagnola Emilia, Cesena e Jesi 19; Clementina 16; Volley Modena e Tieffe Modena 8.