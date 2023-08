"Volley: Paparelli ritorna a Castelbellino-Moie, sfida con Saveriano" Maria Chiara Paparelli, 24 anni, torna nella formazione di Castelbellino-Moie come regista. Affiancherà Saveriano in cabina di regia per affrontare il torneo di B1. Ha esperienze con le giovanili di Filottrano e Pieralisi Jesi. Giocherà con una palleggiatrice del calibro di Saveriano, in un ambiente che conosce e apprezza.