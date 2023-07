Volley, Trofeo Regioni

Un terzo posto per la rappresentativa maschile marchigiana alla festa di sport e volley che è il Trofeo delle Regioni. A Campobasso si è chiusa la 38esima edizione dell’AeQuilibrium Cup che ha coinvolto più di 500 atlete e atleti. Ad alzare il trofeo maschile sono stati i ragazzi Under 16 della Lombardia che superano in finale in quattro set il Veneto. Nel femminile vittoria del Lazio sulla Lombardia in cinque parziali. Di bronzo le Marche nei ragazzi, mentre la squadra femminile regionale ha chiuso all’undicesimo posto. Andrea Giani premiato come miglior libero. Un buon risultato per la rappresentativa marchigiana maschile si è imposta nella finalina contro il Lazio con il punteggio di 2-1 (26-24, 22-25, 15-11). E’ così podio per la squadra di coach Romano Giannini. "Un terzo posto che sa di risultato fantastico – le parole del selezionatore Giannini -. Peccato per la semifinale persa contro il Veneto favorita alla vittoria finale, ma è arrivata comunque una medaglia di bronzo con una bella vittoria sulla formazione laziale".