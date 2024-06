Warrior di Osimo campioni d'Italia di Soft Dart: ottengono così il passaggio in serie A

Osimo, 7 giugno 2024 – I Warrior di Osimo portano a casa il titolo di campioni italiani di serie B. Si sono svolte le finali nazionali a squadre di Soft Dart e la squadra del Barigno di via Vescovara è salita sul gradino più alto del podio della categoria B.

Con un campionato regionale dominato a pieno punteggio sono approdati alle finali nazionali di Arezzo con la speranza e la consapevolezza di poter fare risultato, partono il sabato mattina vincendo le 2 partite del girone per poi affrontare e vincere anche i 2 turni a eliminazione diretta del pomeriggio. La domenica mattina iniziano bene vincendo gli ottavi di finale, rischiano molto nei quarti di finale, quando sotto 6-2 scalano una marcia e portano a casa la partita 9-7 contro una forte squadra umbra. La semifinale è sulla falsa riga della precedente, partendo in svantaggio per 6-4, mettono a referto un parziale di 5 vittorie consecutive. La finale è quasi a senso unico, i ragazzi del Barigno partono subito forte e lasciano poche speranze agli avversari facendo poi partire i festeggiamenti. Bissano così il primo posto del campionato interregionale di qualche mese fa.

Oltre al titolo italiano si prendono di diritto il passaggio in serie A, massima categoria. Le congratulazioni del sindaco Simone Pugnaloni: “A nome mio e di tutta la città le più vive vive congratulazioni per questo risultato che porta con sé anche il nome della nostra Osimo”.