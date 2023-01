Warriors Osimo vice campione d’Italia e pass per le finali europee in Croazia

Si sono tenute ad Arezzo le finali della competizione di freccette Odf, Open dart federation, con la partecipazione di duemila giocatori da tutta Italia. Novanta le squadre iscritte per ognuna delle tre categorie. Il team del Barigno di Osimo, che ha concorso sotto il nome di Warriors, ha conquistato il secondo posto e diventando vice campione d’Italia, qualificandosi così per le finali europee che si terranno in Croazia. I singoli membri della squadra hanno conseguito ottimi risultati, con Luca Paoletti che si è classificato al primo posto nella categoria C dei singoli e Giorgio Emiliani che ha ottenuto un quarto posto nella Dart Master categoria B. Grande vittoria quindi per i ragazzi del bar e skatepark della Vescovara di Osimo con cui oggi tutta la città esulta.

"Congratulazioni a questi ragazzi per il bel risultato ottenuto", scrive pubblicamente il sindaco Simone Pugnaloni. Le darts, chiamate comunemente freccette, non sono più soltanto un semplice passatempo ormai ma una vera e propria disciplina sportiva. Una pratica che si sta sempre più affermando in tutto il territorio nazionale e la cui popolarità è in continuo aumento. A contribuire è di certo la competizione che si terrà presto aldilà dell’Adriatico.