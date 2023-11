Weekend da incorniciare anche per le giovanili. La Primavera cala la cinquina contro il Sorrento

Ottimo weekend per le giovanili dell’Ancona, a cominciare dalla Primavera che ne rifila cinque al Sorrento: dopo il pareggio con il Monterosi e il turno di riposo, i babies biancorossi hanno affrontato i campani al Dorico tornando al successo. Partono subito forte i padroni di casa che passano in vantaggio al 7’: Pangrazi si incunea in area di rigore e insacca alle spalle di Buono. Dieci minuti e l’Ancona raddoppia: Wade Papa lanciato a rete fa partire un diagonale dove Buono non può arrivare. Poco dopo è lo stesso Wade Papa a portare a due le marcature personali facendosi trovare smarcato in area di rigore. Al 38’ l’Ancona sigla il poker con Mazzoni su calcio di punizione. Nella ripresa l’Ancona rientra con la stessa intensità e continua ad attaccare, 26’ il neoentrato Girolimini viene lanciato in area da Bugari e sigla la rete del 5-0. Per gli ospiti da segnalare un palo colpito da Aiello prima della quinta rete dei padroni di casa. Il prossimo impegno per i biancorossi sarà sul campo del Picerno, sabato prossimo. Ancona Primavera: Pierandrei; Bugari (30’ st Novelli), Antoniazzi, Paglialunga, Rosolani, Marchegiani, Wade Papa (46’ st Atzori), Useini, Bambozzi (20’ st Girolimini), Pangrazi (30’ st Ogiesoba), Mazzoni (20’ st Galeotti). A disp. Braghetti, Perri, Pietropaolo, Grassi, Amico, Cingolani, Paoltroni. All. Tumiatti. Bene tutte le altre giovanili nei campionati nazionali: l‘under 17 supera 3-0 la Vis Pesaro, bene pure l’under 16 (4-1 al Sorrento), pareggio dell’under 15 (3-3 con la Vis). E infine, l’under 14 batte 3-2 la Ternana al Dorico. Ancona U17: Ruzzi; Cilla (23’ st Parioli), Carlini, Schiavoni (35’ st Pierangeli), Galeotti, Bassi (1’ st Tranquilli), Magini (11’ st Abagnale), Mancini, Garavalli, Pepa (35’ st Latini, Vlaicu (11’ st Altieri, 23’ st Fazzano). A disp. Gubinelli, Tranquilli, Latini, Montagna. All. Bilò. Ancona U16: Antonini; Giusepponi (35’ st Konate), Langella, Calvari (10’ st Massini), Balzani (37’ st Romitelli), Gutanu, Morichetta, Machedon, Ugolini (35’ st Giuliodori), Maraschio (35’ Beccacece), Cacciari (10’ st Umanets). A disp. Talozzi, D’Alesio, Romitelli, Pecci. All. Tubaldi. Ancona U15: Chionne; Reti (3’ st Principi), Diamanti (40’ Fontinovo), Pascucci, Reucci (17’ st Ausili), Bracaccini (40’ Morales), Roselli, Amore, Taborro, Crescentini (17’ st Venturini), Antolini (33’ st Pierpaoli). A disp. Casettari, Peloni, Fontinovo, Frascolla. All. Latini. Ancona U14 Pro: Palazzetti, Rossetti (30’ st Ajayi), Rossi N., Fiordelmondo, Natali, Ficosecco, Pallotta, Antolini, Coscia, Crescentini (15’ st Gasparrini), Manzotti (10’ st Umile). A disp. Verdecchia, Galeotti, Spadoni, Cardinali, Rossi L., Montecchiani. All. Calvigioni.

g. p.