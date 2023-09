Windsurf, successi al campionato italiano Medea Falcioni sul gradino più alto del podio

Si è chiuso nelle acque antistanti Marina di Ravenna e Porto Corsini l’evento nazionale velico più importante dell’anno: il Campionato italiano FIV-kinder joy of moving, preludio giovanile della manifestazione Classi Olimpiche che si terrà, per la prima volta, ad Ancona dal 27 settembre al primo ottobre, organizzato dal neonato consorzio "Ancona in vela".

La manifestazione, dopo la prima fase dedicata ai più piccoli, ha visto affrontarsi i migliori junior e youth nelle specialità optimist, Ilca e delle tavole techno 293 e la spettacolare tavola olimpica IQ Foil, con cui regata la Stamurina Medea Falcioni.

Dopo lo straordinario inizio di stagione che l’ha vista protagonista nelle tappe di coppa del Mondo di Cadiz e Campione e, reduce dal trionfo estivo del doppio oro Europeo in ben due categorie (U15 e U17), si laurea Campionessa Italiana U17, togliendosi la soddisfazione di un secondo posto assoluto in classifica overall in regate slalom-rapide e tecniche- tutte disputate in categoria mista (maschi e femmine insieme). Risultato ancora più di risalto, visto che Medea, 13 anni ancora da compiere, ha portato a casa ben 4 primi e un secondo posto su 6 regate disputate.

Una lunghissima stagione da incorniciare quella dell’atleta anconetana, iniziata a marzo e che vedrà la sua conclusione a fine ottobre con il campionato del mondo a Cadiz.