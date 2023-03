World Series: Michele Marinelli fa tripletta

Medaglie e ottimi tempi, l’Acqua Team Senigallia fa il pieno di successi anche alla World Series Para Swimming di Lignano Sabbiadoro. L’ evento nella cittadina friulana non ha ospitato delle normali gare di nuoto: ha accolto culture, talenti ed ambizioni provenienti da ogni angolo del globo: più di 420 atleti giunti da 45 nazioni. Grandi nuotatori paralimpici hanno dato vita a splendide gare, si sono messi alla prova con il cronometro e con se stessi senza mai sottovalutare il valore degli avversari. "Ogni anno questa competizione regala emozioni indescrivibili – afferma Marta Mencarelli, allenatrice dell’Acqua Team Senigallia -. Mi reputo molto fortunata, alcune gare si portano nel cuore per tutta la vita, vivere questa kermesse a bordo piscina è un grande privilegio".

Ad impreziosire l’ esperienza di Marta Mencarelli ci hanno pensato Michele Marinelli e Mirko Angeletti che tornano a casa con un bel carico di autostima. Argento nei 50 stile libero e nei 200 misti oltre ad un bronzo nei 100 stile libero, questo è il bottino finale di Michele, nessuna medaglia invece per Mirko Angeletti, ma l’ottimo tempo nei 50 stile è un notevole passo in avanti. "Sono molto soddisfatta della prestazione di Mirko Angeletti, è tornato in gara dopo un lungo stop causato da motivi personali ed i tempi sono già positivi – rimarca Mencarelli -. Michele invece ha conquistato 3 medaglie e 2 record personali…Davvero niente male".

Nella passata edizione Marinelli era riuscito a conquistare ben due ori ed un bronzo, quest’anno ha fatto rientro nella spiaggia di velluto con un metallo meno prezioso, ma con tempi di tutto rispetto. Nuovi impegni ed altre gare attendono Michele, Mirko e Marta che non vedono l’ora di rituffarsi in un’altra competizione. "Il tempo per rifiatare è pochissimo, il calendario è denso di appuntamenti sino a luglio – aggiunge Marta Mencarelli -. La World Series Para Swimming è stata un’esperienza più che positiva per il nostro team, ma non ci accontentiamo, anzi l’obiettivo principale è continuare a migliorare, sono certa che i nostri ragazzi si faranno valere".

A proposito di nuove sfide, la vera novità del 2023 per i due atleti di Senigallia ed il team riguarda il nuoto in acque libere.

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico organizza tappe ufficiali che l’Acqua Team non ha nessuna intenzione di perdere specie se una di queste dovesse svolgersi proprio a Senigallia come spiega in anteprima al Carlino Marta Mencarelli: "Non abbiamo ancora la data certa, ma la tappa a Senigallia si farà nella seconda metà di giugno. Durante l’emergenza pandemica abbiamo dovuto approcciare a questa tipologia di nuoto per necessità, da allora mi frulla in testa l’idea di organizzare una gara in acque libere – rimarca l’allenatrice -. Stiamo lavorando per realizzare una giornata di festa coinvolgendo un’imbarcazione molto speciale, una barca a vela inclusiva in grado di consentire a tutti di vivere e conoscere il mare senza vincoli".

