Tamberi campione e la dedica al papà dopo la rottura. La mamma: “Mi ha stupito, ora vorrei che si ascoltassero di più”

Ancona, 23 agosto 2023 – "Mi ha stupito il fatto che pubblicamente ha dichiarato che la medaglia è anche di suo papà, non me lo aspettavo". Sono le parole di Sabrina Piastrellini, la mamma del neo campione del mondo del salto in alto Gianmarco Tamberi parlando con i cronisti italiani a Budapest in attesa dell'arrivo del figlio. E la mamma sottolinea l’aspetto umano di un trionfo che arriva anche dopo alcune difficoltà familiari nel rapporto tra padre e figlio, allenatore e atleta. Una dedica al papà Marco di Gianmarco “fatta da vero uomo – dice la madre – e sono contenta per quello che ha dato suo padre".

Il difficile rapporto con il padre

Parlando del difficile rapporto tra Gianmarco ed il padre Marco, suo allenatore fino a marzo scorso con tanti alti e bassi, la mamma ha detto, "è stato un rapporto non facile ma molto produttivo per l'atletica, la tecnica l'ha data il padre, purtroppo i caratteri sono molto simili, non sono uguali, si sono scontrati parecchie volte anche perché si ascoltano poco". Alla domanda se ha fatto da “arbitro” tra i due, la signora Piastrellini ha risposto, "quando ero in casa sì". Poi un auspicio, "io non colpevolizzo nessuno ma speriamo che anche da parte del padre ci sia un momento di apertura".

La mamma: “Un figlio così sarebbe indispensabile per tutti”

E poi un commento di gioia e orgoglio per l’impresa del terzo oro, quello mondiale dopo quello europeo e olimpico, che colloca Tamberi nella storia dell’atletica. "Un figlio così sarebbe indispensabile per ogni mamma, per tutto quello che è, molto dolce, grintoso, tenace, ha sempre il pensiero anche per le persone meno fortunate. Non ci sono altri aggettivi, per me è adorabile".